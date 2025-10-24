شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانات دمایی قابل توجه در سطح استان گفت: اختلاف دمای ۳۱ درجه‌ای بین سردترین و گرم‌ترین نقاط استان نشان‌دهنده تأثیرپذیری شدید اقلیم منطقه از شرایط توپوگرافی و جغرافیایی است.

نوروزی با تأکید بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تغییرات ناگهانی دما افزود: با توجه به آغاز فصل سرد، توصیه می‌شود کشاورزان، دامداران و ساکنان مناطق کوهستانی تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی روزهای آینده شاهد کاهش محسوس دما در مناطق مرتفع خواهیم بود که می‌تواند منجر به یخبندان شبانه و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل هواشناسی استان به‌صورت مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی، هشدارهای لازم را در اختیار شهروندان قرار خواهد داد.