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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور

شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با دمای یک درجه زیر صفر سردترین مرکز استان در کشور گزارش شد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوسانات دمایی قابل توجه در سطح استان گفت: اختلاف دمای ۳۱ درجه‌ای بین سردترین و گرم‌ترین نقاط استان نشان‌دهنده تأثیرپذیری شدید اقلیم منطقه از شرایط توپوگرافی و جغرافیایی است.

نوروزی با تأکید بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تغییرات ناگهانی دما افزود: با توجه به آغاز فصل سرد، توصیه می‌شود کشاورزان، دامداران و ساکنان مناطق کوهستانی تدابیر لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی را در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، طی روزهای آینده شاهد کاهش محسوس دما در مناطق مرتفع خواهیم بود که می‌تواند منجر به یخبندان شبانه و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل هواشناسی استان به‌صورت مستمر وضعیت جوی را رصد کرده و از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی، هشدارهای لازم را در اختیار شهروندان قرار خواهد داد.

کد مطلب 6632452

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