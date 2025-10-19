خودکفایی ۸۷ درصدی کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هومن فتحی روز یکشنبه در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و معاون ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: میزان خودکفایی کشور در بخش کشاورزی به بیش از ۸۷ درصد رسیده و سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود.
وی با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی افزود: در این وزارتخانه، رویکرد اصلی بر تنوعبخشی به کالاهای اساسی، بهبود نظام توزیع و افزایش نظارت بر واردات و تخصیص ارز متمرکز است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتها و ساماندهی نظام توزیع کالاهای اساسی تصریح کرد: فرآیندهای مرتبط با توزیع در حال بازنگری و اصلاح هستند تا کارآمدی بیشتری در تأمین و عرضه کالاها ایجاد شود.
فتحی در ادامه گفت: در حوزه واردات، نیازهای واقعی کشور بهصورت دقیق و بهموقع شناسایی و تأمین میشود. بخش کشاورزی و منابع ارزشمند آن نیازمند سیاستگذاریهای پایدار و برنامهریزی منسجم است و دولت در حال حاضر در مسیر اجرای چنین سیاستهایی گام برمیدارد.
وی یکی از چالشهای اصلی بخش کشاورزی را دسترسی به عوامل مؤثر تولید و حفاظت از منابع طبیعی دانست و افزود: پدیده خشکسالی تأثیر چشمگیری بر شاخصهای اقتصادی و تولیدی دارد. از اینرو، اتخاذ سیاستهای مؤثر برای مقابله با آن ضروری است.
فتحی همچنین با اشاره به نوسانات ارزی و چالشهای تأمین منابع مالی گفت: سیاستهای اقتصادی باید بهگونهای تنظیم شود که از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند. تجربههای گذشته نشان داده است که نوسانات قیمتی میتواند تبعات گستردهای در بازار ایجاد کند. در همین راستا، برنامهای برای کنترل فاصله قیمتی و تثبیت بازار در سالهای آینده در حال اجراست و کشور در مسیر مناسبی قرار دارد.
وی با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی اظهار کرد: این بانک با مدیریت عرضه و تقاضا و تخصیص هدفمند ارز نقش مهمی در ثبات اقتصادی ایفا کرده است؛ بهگونهای که کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمتها در برخی حوزهها، نشاندهنده موفقیت این سیاستها است.
فتحی با اشاره به سیاستهای ارزی دولت خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی باید در قالب یک رویکرد جامع و هماهنگ انجام شود، چرا که حذف یا افزودن یک قلم کالای خاص بدون در نظر گرفتن تناسب سیاستها میتواند باعث نوسانات شدید قیمتی شود.
وی از طرح تهاتر بهعنوان یکی از شیوههای نوین مبادلات تجاری یاد کرد و گفت: این طرح با همکاری نهادهای مرتبط در حال اجراست و میتواند به تسهیل مبادلات و پایداری زنجیره تأمین کمک کند.
مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور با کمبود شدید کود مواجه است، اظهار کرد: نیاز سالانه این بخش حدود ۳۰ هزار تن است، در حالی که تاکنون تنها ۱۰ هزار تن وارد کشور شده است.
آنجفی به تخصیص قطرهچکانی ارز برای خرید نهادهها اشاره کرد و گفت: این روش تخصیص ارز نگرانیهای جدی در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به خشکسالیهای بیسابقه در سالهای اخیر، اظهار کرد: کشور در ۵۰ سال گذشته دو خشکسالی بزرگ تجربه کرده است؛ یکی در سال ۱۴۰۰ و دیگری امسال. تولید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ میلیون تن بود که امسال با وجود خشکسالیها به حدود ۸ میلیون تن رسید و وضعیت بهتر از گذشته است.
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت تأمین به موقع نهادهها گفت: یکی از مهمترین مسائل بخش کشاورزی، تخصیص ارز برای تأمین نیازهای داخلی است. سال گذشته قرار بود یک میلیون تن کود اوره از پتروشیمیها تأمین شود، اما به دلیل اولویت صادرات، نیاز داخل به طور کامل تأمین نشد.
آنجفی همچنین درباره کودهای فسفاته توضیح داد: برای تأمین یک و نیم میلیون تن کود فسفاته، نیاز به یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی است، در حالی که سال گذشته تنها ۳۰۰ هزار تن از این نیاز تأمین شد.
