به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت نهاده‌های دامی، روغن و دانه‌های روغنی برای واردات مشخص شد.

در این بخشنامه آمده؛

در راستای دعوتنامه شماره ٤٩٦٤٧٤ مورخ ۲۰/ ٧ / ۱۴۰۴ با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده از آخرین تحولات قیمتی و با اخذ نظر مشورتی از انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانه‌های روغنی جهت درج در فرآیند ثبت سفارشات تأیید سیستمی مشخص شد.

این سقف ارزی قیمت محصولات از اینجا قابل مشاهده است.

گفتنی است؛ کشور برای تولید روغن خوراکی تا حدود ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد و بخش اعظمی از دانه‌های روغنی، روغن خام و پالم مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

در حوزه عرضه روغن که یکی از محصولات پرمصرف روزانه خانوار ایرانی است، امسال تغییراتی در مالیات بر ارزش افزوده داشت. مالیات این محصول چه در گمرکات هنگام ورود و چه در بازار هنگام عرضه از یک به ۱۰ درصد افزایش یافت.

این امر در حالی که نرخ تورم قدرت خرید جامعه را روز به روز کاهش می‌دهد انتقادهایی را به دنبال داشت که متولیان این حوزه در حال تلاش برای حذف این مالیات در بخش بازار و برای مصرف کننده هستند.