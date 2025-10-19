۵۱ مزرعه تحقیقاتی لرستان به طرح تولید پایدار گندم و جو اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی طرح تولید پایدار گندم و جو روز یکشنبه با حضور مدیران و کارشناسان حوزه زراعت و کشاورزی استان لرستان در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی برگزار شد.

در این جلسه، چگونگی اجرا، محل‌های اجرای طرح و تهیه ارقام مختلف بذر گندم و جو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور فرشاد بابایی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ندا محمدی‌پور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، نوری، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، رحمتی، کارشناس غلات مرکز تحقیقات کشاورزی، حمیدیان، ناظر ارشد طرح، نظری، مجری طرح جهش تولید و جمعی از کارشناسان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، بابایی ضمن تأکید بر اهمیت اجرای طرح تولید پایدار گندم و جو اعلام کرد که ۵۱ مزرعه تحقیقاتی تحت عناوین PNT، PVS و PDT در سطح استان برای اجرای این طرح اختصاص داده شده است.

بررسی جزئیات اجرا و تأمین بذر

در ادامه جلسه، شرکت‌کنندگان درباره محل‌های اجرای طرح، شیوه اجرایی و تأمین ارقام مختلف بذر گندم و جو به بحث و تصمیم‌گیری پرداختند.

همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی

رحمتی، کارشناس غلات مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان، ضمن معرفی ارقام جدید گندم و جو بر همکاری و مساعدت علمی این مرکز با مجریان طرح تأکید کرد و بر لزوم انتقال تجربیات علمی به مزارع تحقیقاتی تأکید نمود.

در پایان جلسه، مقرر شد تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذشده برای اجرا به شهرستان‌های استان لرستان ابلاغ شده و روند عملیاتی طرح تحت نظارت کارشناسان و مدیران ذی‌ربط پیگیری شود.