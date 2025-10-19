به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سفیدی صبح یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک ونوجوان در شهرستان سرعین، اظهار کرد: این جام با شرکت تیم‌های کتابخوانی در هفته کتاب و در دهه مبارک فجر سال جاری در شهرستان سرعین برگزار خواهد شد.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه و تعمیق این فرهنگ حسنه در بین کودکان ونوجوانان، اولین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک ونوجوان در رده سنی ۷ الی ۱۷ سال با همکاری ادارت مرتبط با موضوع، علاقمندان، موسسات فرهنگی وهنری و عموم علاقمندان ومروجین کتاب وکتابخوانی در شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان سرعین هدف از اجرای این طرح را کمک به افزایش سرانه مطالعه میان کودکان و نوجوانان، تقویت فرهنگ گفت و گو و استدلال و مهارت در بحث و قدرت تحلیل و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد:، بالا بردن اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان با شرکت آنان در بحث‌های گروهی، تشویق کودکان و نوجوانان به خواندن همراه با درک مطلب (خواندن با کیفیت) از دیگر اهداف این طرح است.

سفیدی عنوان کرد: همچنینت گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت در انجام یک کار گروهی، پیشرفت تحصیلی از راه برنامه‌ای سرگرم کننده میان کودکان و نوجوانان، کمک به گسترش، تبلیغ و معرفی کتاب از دیگر اهداف جشنواره بوده و از علاقمندان دعوت می‌شود جهت ثبت نام و آشنایی با فرآیند برگزاری این مسابقات با مراجعه به سایت www.tarvijeketab.irو یا آدرس اپلیکیشن https://bookclubscup.ir نسبت به ثبت باشگاه (تیم ) خود اقدام نموده ودرصورت نیاز به راهنمایی به اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان مراجعه فرمایند.

