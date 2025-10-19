  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

سفیدی:جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان در سرعین برگزار می‌شود

اردبیل-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سرعین گفت:جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک ونوجوان در سرعین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش سفیدی صبح یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک ونوجوان در شهرستان سرعین، اظهار کرد: این جام با شرکت تیم‌های کتابخوانی در هفته کتاب و در دهه مبارک فجر سال جاری در شهرستان سرعین برگزار خواهد شد.

وی افزود: در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه و تعمیق این فرهنگ حسنه در بین کودکان ونوجوانان، اولین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی کودک ونوجوان در رده سنی ۷ الی ۱۷ سال با همکاری ادارت مرتبط با موضوع، علاقمندان، موسسات فرهنگی وهنری و عموم علاقمندان ومروجین کتاب وکتابخوانی در شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان سرعین هدف از اجرای این طرح را کمک به افزایش سرانه مطالعه میان کودکان و نوجوانان، تقویت فرهنگ گفت و گو و استدلال و مهارت در بحث و قدرت تحلیل و تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان دانست و بیان کرد:، بالا بردن اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان با شرکت آنان در بحث‌های گروهی، تشویق کودکان و نوجوانان به خواندن همراه با درک مطلب (خواندن با کیفیت) از دیگر اهداف این طرح است.

سفیدی عنوان کرد: همچنینت گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت در انجام یک کار گروهی، پیشرفت تحصیلی از راه برنامه‌ای سرگرم کننده میان کودکان و نوجوانان، کمک به گسترش، تبلیغ و معرفی کتاب از دیگر اهداف جشنواره بوده و از علاقمندان دعوت می‌شود جهت ثبت نام و آشنایی با فرآیند برگزاری این مسابقات با مراجعه به سایت www.tarvijeketab.irو یا آدرس اپلیکیشن https://bookclubscup.ir نسبت به ثبت باشگاه (تیم ) خود اقدام نموده ودرصورت نیاز به راهنمایی به اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان مراجعه فرمایند.

