به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس که صبح دوشنبه در باغ‌موزه دفاع مقدس اردبیل و در جوار دریاچه شورابیل برگزار شد، غرفه فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد.

ملیحه ملک‌زاده فرد مدیر کل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان اردبیل اظهار کرد: مربیان مراکز کانون در اردبیل با استقرار در این غرفه، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان بازدیدکننده را در دو نوبت صبح و عصر آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های هنری، قصه‌گویی، معرفی کتاب، نقاشی، کاردستی، و فعالیت‌های خلاقانه در حوزه دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و مقاومت به نسل جدید است.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان اردبیل تصریح کرد: غرفه کانون در بخش فرهنگی نمایشگاه، واقع در ساختمان باغ‌موزه، همه‌روزه پذیرای مخاطبان کودک و نوجوان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان خواهد بود.

در مراسم افتتاح این غرفه فرهنگی‌هنری، مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل، صدیف بدری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین، غلامحسین محمدی‌اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

گفتنی است نمایشگاه رزمی‌فرهنگی بیت‌المقدس با هدف شبیه‌سازی عملیات طریق‌القدس و تبیین فرهنگ جهاد، مقاومت و شهادت، از امروز ۳۱ شهریور به‌مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در باغ‌موزه دفاع مقدس اردبیل گشایش یافته و تا هفت مهرماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.