۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

غرفه فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری در نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل بر پاشد

غرفه فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری در نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل بر پاشد

اردبیل- در نخستین روز از هفته دفاع مقدس هم‌زمان با آیین افتتاحیه نمایشگاه رزمی‌فرهنگی بیت‌المقدس در اردبیل، غرفه فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری استان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آئین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس که صبح دوشنبه در باغ‌موزه دفاع مقدس اردبیل و در جوار دریاچه شورابیل برگزار شد، غرفه فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت خود را به‌صورت رسمی آغاز کرد.

ملیحه ملک‌زاده فرد مدیر کل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان اردبیل اظهار کرد: مربیان مراکز کانون در اردبیل با استقرار در این غرفه، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان بازدیدکننده را در دو نوبت صبح و عصر آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های هنری، قصه‌گویی، معرفی کتاب، نقاشی، کاردستی، و فعالیت‌های خلاقانه در حوزه دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و مقاومت به نسل جدید است.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان اردبیل تصریح کرد: غرفه کانون در بخش فرهنگی نمایشگاه، واقع در ساختمان باغ‌موزه، همه‌روزه پذیرای مخاطبان کودک و نوجوان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان خواهد بود.

در مراسم افتتاح این غرفه فرهنگی‌هنری، مسعود امامی‌یگانه استاندار اردبیل، صدیف بدری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین، غلامحسین محمدی‌اصل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

گفتنی است نمایشگاه رزمی‌فرهنگی بیت‌المقدس با هدف شبیه‌سازی عملیات طریق‌القدس و تبیین فرهنگ جهاد، مقاومت و شهادت، از امروز ۳۱ شهریور به‌مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در باغ‌موزه دفاع مقدس اردبیل گشایش یافته و تا هفت مهرماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

