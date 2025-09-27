شفیعی: کتاب بهترین وسیله برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدصفی الدین شفیعی ظهر شنبه در نمایشگاه فرهنگی- رزمی عملیات طریق القدس و غرفه کتاب بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با تقدیر از اقدامات ارزشمند معاونت فرهنگی، پایگاه شاهد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مسئول موزه شهدای اردبیل، اظهار کرد: بهترین وسیله برای ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس و ایثار و شهادت، کتاب است و یکی از رسالت‌های اصلی بنیاد شهید، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و استفاده از کتاب و کتابخوانی، مهم‌ترین و بهترین وسیله برای تحقق این رسالت ارزشی است.

وی در ادامه افزود: کتاب در بصیرت افزایی و روشنگری آنچه که باید برای نسل جدید در خصوص سبک زندگی اخلاقی و رفتاری شهدا صورت بگیرد، نقش اساسی و محوری دارد و یکی از جلوه‌های جهاد تبیینِ مدّ نظر امام خامنه ای (مد ظله العالی) کتاب، کتاب خوانی و ایجاد نمایشگاه‌های کتاب است.

مدیرکل کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل تصریح کرد: قطعاً با همگرایی و هم‌افزایی می‌توان اقدامات موثرتری در تداوم راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام داد و بر همین اساس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل آمادۀ تبادل تجربه و گسترش همکاری‌های مشترک با اداره‌ها و کانون‌های فرهنگی، انتشارات و نویسندگان حوزه ایثار و شهادت، دفاع مقدس و مقاومت است.