به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک زاده صبح یکشنبه در حاشیه جشن ملی نوخوان ها، اظهار کرد: همزمان با برگزاری جشن ملی نوخوانها در سراسر کشور، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره دو اردبیل، شماره یک پارسآباد و هشجین امروز میزبان دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی شدند.
وی افزود: با حضور بیش از ۱۰۰ دانشآموز پایه اول و دوم از مدارس استان اردبیل و ۱۵۰ دانش آموز پایه اول و دوم از مدارس شهرستان پارس آباد و هشجین، میزبان جشن ملی نوخوانها شد و آغاز مسیر شیرین خواندن و نوشتن را با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری گرامی داشتند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: مربیان مرکز با اجرای فعالیتهای فرهنگیهنری همچون قصهگویی، شعر و بازی، مسابقه، معرفی کتاب و پخش انیمیشن لحظاتی شاد و آموزنده برای نوخوانها رقم زدند.
ملک زاده بیان کرد: در پایان، نوخوانها با دریافت کارت عضویت کانون و بستههای فرهنگی و بهداشتی روزی خاطرهانگیز را تجربه کردند.
