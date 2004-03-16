روحاني گفت: كشور هاي اروپايي انتظارات مارابرآورده نكردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سفارت ايران در فرانسه امروز با انتشار بيانيه اي در پاريس به نقل از حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران گفت : نشست اخير ( شنبه ) شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي مثبت بود و به تهران اجازه داد آنچه را كه واقعيت هاي ايراني ناميده مي شود را ابراز كند .

در اين بيانيه با اشاره به به اين مطلب كه قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي عادلانه نوشته نشد خاطر نشان كرد همكاري دامنه دار ايران با اين آژانس كه در خلال چند ماه گذشته انجام شد در اين قطعنامه ذكر نشد .

دكتر روحاني در اين بيانيه خاطر نشان كرد : تلاشهاي ميانجي گرانه انگليس ، فرانسه و آلمان انتظارات ما را برآورده نكرد .

