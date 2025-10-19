به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، صمیم مرادی روزبهانی، در خصوص برگزاری این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان سازمان‌های امدادی گفت: سامانه ۱۱۲ به‌عنوان بستر مشترک ارتباطی میان دستگاه‌های امدادرسان طراحی شده و هدف آن ارتقای هماهنگی، تسریع در پاسخ‌گویی به حوادث و افزایش کارایی شبکه امداد شهری است.

وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه و مخابرات، منابع انسانی و نحوه همکاری میان سازمان‌ها بررسی شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای راه‌اندازی سریع این سامانه انجام گیرد.

مرادی روزبهانی با اشاره به الزامات اجرایی طرح خاطرنشان کرد: نیازمندی‌های زیرساختی نظیر اتصال پایدار به شبکه اینترنت، نظام ارتباطی، تجهیزات مخابراتی، و نیز موارد مرتبط با نیروی انسانی و همچنین خدمات پشتیبانی، باید مورد توجه قرار گیرد که برخی موارد پیش گفته با تلاش سازمان عملیاتی شده و آماده بهره برداری است.

وی در پایان هدف از راه‌اندازی این سامانه را ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های امدادی، کاهش زمان واکنش در بحران‌ها و تقویت هم‌پوشانی خدمات امدادی شهر تهران عنوان کرد.