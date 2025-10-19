  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

بررسی ابعاد راه‌اندازی سامانه جایگزین ۱۱۲ در مرکز پاسخ مشترک امدادی

معاون عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران از برگزاری جلسه بررسی ابعاد راه‌اندازی سامانه جایگزین ۱۱۲ به‌عنوان سامانه پاسخ مشترک امدادی (SOS) میان دستگاه‌های امدادی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، صمیم مرادی روزبهانی، در خصوص برگزاری این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان سازمان‌های امدادی گفت: سامانه ۱۱۲ به‌عنوان بستر مشترک ارتباطی میان دستگاه‌های امدادرسان طراحی شده و هدف آن ارتقای هماهنگی، تسریع در پاسخ‌گویی به حوادث و افزایش کارایی شبکه امداد شهری است.

وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های شبکه و مخابرات، منابع انسانی و نحوه همکاری میان سازمان‌ها بررسی شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای راه‌اندازی سریع این سامانه انجام گیرد.

مرادی روزبهانی با اشاره به الزامات اجرایی طرح خاطرنشان کرد: نیازمندی‌های زیرساختی نظیر اتصال پایدار به شبکه اینترنت، نظام ارتباطی، تجهیزات مخابراتی، و نیز موارد مرتبط با نیروی انسانی و همچنین خدمات پشتیبانی، باید مورد توجه قرار گیرد که برخی موارد پیش گفته با تلاش سازمان عملیاتی شده و آماده بهره برداری است.

وی در پایان هدف از راه‌اندازی این سامانه را ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های امدادی، کاهش زمان واکنش در بحران‌ها و تقویت هم‌پوشانی خدمات امدادی شهر تهران عنوان کرد.

کد خبر 6627185
فاطمه کریمی

