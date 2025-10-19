  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

استاندار بوشهر: شرایط صادرات و واردات کالا در استان تسهیل می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در زمینه ارتقای زیرساخت‌ها، شرایط صادرات و واردات کالا در استان تسهیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در آئین افتتاح آزمایشگاه توزین سنگین در استان بوشهر اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد نقش مهم و تأثیرگذاری را در حفظ و ضمانت کیفیت کالاها و خدمات دارد.

وی با اشاره به ارتقای باور همگانی به استاندارد بیان کرد: هنوز فاصله‌هایی را با مطلوبیت در حوزه استاندارد داریم که باید آموزش همگانی در حوزه فعالیت‌های اداره کل استاندارد باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار بوشهر بر لزوم تبیین اهمیت و حساسیت فعالیت‌های استاندارد تاکید کرد و افزود: آزمایشگاه توزین سنگین در استان بوشهر با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ شغل جدید ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه افزایش آزمایشگاه‌های همکار استاندارد موجب تسهیل شرایط صادرات و واردات کالا در استان می‌شود افزود: بدون تردید با فعالیت‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، حجم فعالیت‌های استاندارد بیشتر نیز خواهد شد.

استاندار بوشهر با همراهی معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل استاندارد و کارکنان استاندارد استان ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، نخستین آزمایشگاه توزین سنگین استان بوشهر را افتتاح کرد.

کد خبر 6627041

