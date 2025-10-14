به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن گنخکی عصر سه شنبه در نشست هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر گفت: این شورا در نیمه دوم سال، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و ساختاری را برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های روابط‌عمومی‌ها در دستور کار دارد.

مدیرکل روابط‌عمومی استانداری بوشهر، با اشاره به مصوبات جدید شورا افزود: اعضای کمیته‌های تخصصی مشخص شده‌اند و مقرر است این کمیته‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص فعالیت خود را آغاز کنند.

گنخکی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای توانمندسازی کارکنان روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان یکی از مصوبات مهم شورا یاد کرد.

مدیرکل روابط‌عمومی استانداری بوشهر همچنین از فعال‌سازی شورای هماهنگی روابط‌عمومی در شهرستان‌های ده‌گانه استان با محوریت فرمانداری‌ها خبر داد و گفت: اصلاح و بازنگری شرح وظایف کمیته‌های شورا در دستور کار قرار گرفته است تا ساختار فعالیت‌ها کارآمدتر شود.

وی افزود: طبق تصمیم هیئت رئیسه، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها نیز در ترکیب شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های استان نقش‌آفرینی خواهند کرد.

گنخکی تأکید کرد: همکاری، آموزش و سازمان‌دهی دقیق روابط‌عمومی‌ها، گامی مؤثر در ارتقای نظام اطلاع‌رسانی و شفافیت اداری در سطح استان بوشهر خواهد بود.