تربت جام- فرماندار تربت جام از راهیابی ۵ نفر از جوانان نخبه مهارتی مرکز فنی و حرفه‌ای تربت جام، به بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مه آبادی ظهر یکشنبه در نشستی ضمن تبریک به جوانان نخبه مهارتی اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت، بهترین مسیر برای شناسایی جوانان با استعداد مهارتی است.

فرماندار تربت جام گفت: این جوانان می‌توانند با کسب رتبه‌های برتر به عنوان الگویی مناسب برای دیگر جوانان و هدایت آنان به سوی مشاغل فنی و ایجاد اشتغال پایدار باشند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در برنامه هفتم توسعه، یک سوم از رشد اقتصادی ۸ درصد از محل افزایش بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی تکلیف شده است می‌طلبد که از سنین پایین، با استعداد یابی جوانان و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز بازار کار شرایط تحقق این برنامه را فراهم کرد.

