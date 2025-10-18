به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، چهرههایی از سراسر جهان از جمله سعید ابراهیمیفر، تام پالمِن، میرونا رادو، دیمین کوتسور و جو چانگ بهعنوان اعضای هیئت داوری بخش بینالملل چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.
همچنین بهروز شعیبی دبیر جشنواره در آستانه چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در پیامی کوتاه، از «سینما»، «فیلم کوتاه» و «زندگی» نوشت.
در پیام کوتاه دبیر جشنواره چنین آمده است:
«زندگی کوتاه است و آرزوهای ما بزرگ. سینما آرزوی ماست و فیلم کوتاه عین زندگیست.»
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان در پردیس سینمایی ایرانمال برگزار خواهد شد.
