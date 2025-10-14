به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، متن پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در آستانه برگزاری این رویداد به شرح زیر است:
«چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، نه فقط یک رویداد هنری، که فرصتی است برای بازخوانی ظرفیتهای فرهنگی ایران و نشان دادن چهرهای زنده و خلاق از این سرزمین.
ایران عزیز، که قرنهاست مهد حکمت، شعر و زیبایی است، امروز نیز با زبان سینما و بهویژه فیلم کوتاه، پیام هنردوستی، صلح، همدلی و انسانیت را به گوش جهانیان میرساند. فیلم کوتاه نه تنها آینده سینما را میسازد، بلکه رسالتی بزرگ در روایت هنرمندانه داستانها و دغدغههای انسانی دارد. آثار حاضر از سراسر جهان در این جشنواره، خود به گفتوگویی میان فرهنگها تبدیل میشوند؛ گفتوگویی فرهنگی که مرزهای جغرافیایی را درمینوردد و زبان مشترک هنر را میان ملتها زنده نگه میدارد.
اینجانب ضمن قدردانی از همه فیلمسازان جوان که چراغ این جشنواره را روشن نگه میدارند، بر این باورم که استمرار چنین رویدادهایی، سرمایهای ارزشمند برای دیپلماسی فرهنگی کشور است؛ چراکه هر فیلم کوتاه ایرانی میتواند سفیری باشد برای معرفی فرهنگ و هنر این سرزمین به اقصی نقاط جهان.
امید دارم چهلودومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، همچون گذشته، الهامبخش خلاقیتهای نو و پلی برای پیوند عمیقتر هنرمندان ایران با جهان باشد و آیندهای روشنتر برای سینمای کوتاه کشور عزیزمان رقم بزند.»
