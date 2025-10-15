۲ خبر از چهل‌ و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، پنج نشست صمیمانه با هنرجویان و هنرآموزان هنرستانهای هنری و فیلمسازان فیلم اول در چارچوب بخش «استعدادهای نو» چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، در سالن شماره ۸ پردیس سینمایی ایرانمال برگزار میشود.
این مجموعه نشستها طی پنج روز با حضور پنج تن از مدرسان سینما برگزار میشود و در هر نشست، یکی از موضوعات تخصصی مرتبط با سینمای کوتاه مورد بررسی قرار میگیرد.
بر این اساس، مسعود مددی با موضوع «آشنایی با فرایند تولید فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان»، سیامک سلیمانی با عنوان «آشنایی با شیوههای روزآمد پچینگ»، تییام یابنده با موضوع «آشنایی با مدیاهای جدید»، سعید نجاتی با محور «آشنایی با ویژگیهای فیلم کوتاه» و پیام آزادی با موضوع «موسیقی در فیلم کوتاه» به گفتوگو با هنرجویان هنرستانهای هنری تهران و فیلمسازان فیلماولی میپردازند.
این بخش برای نخستینبار و با هدف آشنایی هنرجویان هنرستانهای هنری تهران با جریان تولید فیلم کوتاه در انجمن سینمای جوانان ایران و انتقال تجربههای تولیدی به این هنرآموزان برگزار میشود.
نشستها و جلسات نقد و بررسی آثار حاضر در بخش استعدادهای نو نیز با همین رویکرد توسط معاونت تولید انجمن سینمای جوانان ایران تدارک دیده شده است.
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار میشود.
پیام رییس سازمان سینمایی به چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری چهلدومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، در پیامی به این رویداد هنری، گفت: «زایش هنر در بازی خیالانگیز آزاد قوای عقل و فاهمه و تخیل محقق میشود. خلق یک فیلم نیز بر این اساس رخ میدهد و فیلم کوتاه همچون خلق یک استعاره به مثابه شعری کوتاه و در وجود خود تام و تمام به منصه ظهور میرساند. جهانی اقامه میشود که زبان و بیان خاص خود را به همراه میآورد. بخشی از حقیقت نامکشوف در این جهان و به واسطه آن آشکار میشود.
تلاش فیلمساز برای ممزوج کردن خرد و اندیشه و تخیل جلوهای از اصالت و یگانگی را متجلی میکند.
افتخار میکنیم به این که نمایندگان سینمای کوتاه و جوانان مستعد و کمنظیر ما سالهای سال پرچمدار نام عزیز «ایران» در محافل معتبر جهانی بودهاند. قدردان این نیروی خلاق و پیشرو در تداوم چرخه فرهنگساز سینمای ایرانم و نقش بی بدیل آنها را در ثبت پایمردی و رشادت این ملت عظیم در طول تاریخ به ویژه در این جنگ تحمیلی اخیر، ارج مینهیم.
با شور و شعف برپایی دورهای تازه از جشنواره «تهران» را که چندین دهه، نقشی مهم در این فرایند خلاقه ایفا کرده است، انتظار می کشیم تا در ضیافت نور و شعور به جهان یگانه هنرمندان گردهم آییم.»
نظر شما