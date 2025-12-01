به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ همایش برنامه زمانبندی سمپوزیوم بینالمللی «خاک سالم و مدیریت جامع حوزههای آبخیز شهری» به مناسبت روز جهانی خاک در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال برگزاری است.
هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست کشور در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، درباره میزان آسیب خاک جنگل الیت در اثر آتشسوزی، گفت: آتشسوزی در جنگلهای الیت بیشتر سطحی بود تا عمقی. از اینرو، وقتی اطفا حریق شد در حالی که کارشناسان در عرصه تصور میکردند آتش خاموش شده و عرصه را ترک کردند، آتش دوباره شعلهور شده بود.
وی افزود: این نوع آتشسوزی، سطحی و مخفی بوده و معمولاً گول زننده است. در نتیجه، نیروها دوباره به عرصه برگشتند و اطفا حریق آغاز شد. با وجود خاموشی آتش، نیروها همچنان در مناطق هستند و پیگیری میکنند تا آتش دوباره شعلهور نشود.
وی با بیان اینکه پاییز فصل آتشسوزی در جنگلها است، ادامه داد: بنابراین، یک سهلانگاری جزئی منجر به آتشسوزی وسیعی میشود.
وی یادآور شد: معمولاً سالانه در این فصل به طور متوسط ۱۸ هزار هکتار از اراضی جنگلها دستخوش آتشسوزی میشوند و این آمار در برخی سالها به ۵۰ هزار هکتار هم میرسد.
معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه الگوی زمانی و مکانی و نیز حدت و شدت آتشسوزیها با تغییر اقلیمی به عنوان پدیده نوظهور دچار تغییر شدهاند.
کیا دلیری با بیان اینکه میزان خسارت خاک این عرصه جنگلی در این آتشسوزی نیاز به مطالعه دارد، گفت: سطحی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هکتار دچار آتشسوزی شده و پیشبینی میشود بین ۱۰ تا ۲۰ درصد درختان جنگلهای الیت دچار آسیب شده باشند؛ اما میزان خسارات پس از مطالعه قابل برآورد است.
وی افزود: شعلهور شدن آتش در شب و حرکت آن به سمت درهها در برخی قسمتها به تاج درختان آسیب زده است.
این مسئول دولتی با بیان اینکه ممکن است درختان دوباره سبز شوند، اظهار کرد: آسیب فقط مربوط به درختان و خاک نبود و در این مطالعه باید حیوانات آسیب دیده هم مورد توجه قرار داد.
کیادلیری با اشاره به لاش برگهای سوخته در جنگلهای الیت، اعلام کرد: لاش برگها به شکل اسفنج عمل کرده و آب را در خود ذخیره و به تدریج آزاد میکنند؛ ضمن این که هنگام بارش مانع سیلاب میشوند. به همین دلیل رودخانهها دایر و رودها همیشه آب دارند.
وی با بیان این که ۹۰ درصد آتشسوزیها عامل انسانی دارد، توضیح داد: این تفکر که درختان شکسته و افتاده منجر به آتشسوزی در سطح جنگلها میشوند و باید آنها را از عرصه خارج کرد غلط است و از سوی بهرهبرداران حوزه چوب است؛ زیرا آنها رطوبت را جذب کرده و حتی مانع آتشسوزی میشوند.
معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست کشور در پایان گفت: جنگلبانان در عرصه جنگلهای الیت حضور دارند تا بارش رخ دهد و مطمئن شوند خاک داغ این عرصه خنک شده و با جذب رطوبت احتمال شعلهور شدن دوباره وجود ندارد.
