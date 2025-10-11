به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ نشست خبری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی و عشایری و روز جهانی غذا در محل این سازمان برگزار شد.

غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این نشست با شعار این دو روز جهانی، گفت: زنان روستا و عشایر پیشگامانان تکمیل زنحیره کسب و کار شعار روز جهانی زنان روستا و عشایر و شعار روز جهانی غذا هم «دست در دست هم برای غذای بهتر و آینده بهتر» برای هوشمندسازی بخش کشاورزی اقدامات کرده‌ایم.

وی افزود: ابتدا سال فراخوان داده شد که طرح‌هایی به سازمان رسید و امروز ۱۰ طرح نهایی شده و در حال پروپوزال نویسی هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات سازمان تات در کاهش ضایعات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم، از طرح کلان این حوزه خبر داد و گفت: یکی از اقدامات ما برای کاهش پسماندها، استفاده در بخش کشاورزی است.

وی به چند پایلوت اشاره کرد و ادامه داد: در آذربایجان غربی کارخانه خوراک دام وجود دارد که در حال حاضر ۶۰ درصد خوراک دام با کمک پژوهش‌های موسسه تحقیقات علوم دامی، روزی ۱۵ تن خوراک از ضایعات کشاورزی مانند آفتابگردان، ملاس و… تولید می‌شود.

گل‌محمدی به برنامه استفاده از ضایعات نیشکر برای خوراک دام پرداخت و افزود: در حوزه مکانیزاسیون هم با تغییراتی که در کمباین ها داده شده است۵ درصد ریزش غلات کاهش یافته است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یادآور شد: سایر بخش‌ها هم در این طرح کلان دیده شده که با استفاده از ضایعات و کاهش هدررفت ۲۰ تا ۳۰ درصد به ۱۰ درصد، تولید حداقل به ۱۴۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور می‌رسد که با توجه به چالش‌های موجود در امنیت غذایی در ارتقا این بخش بسیار کمک‌کننده است.

وی درباره زمان‌بندی این طرح کلان هم گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت این طرح کلان باید در مدت زمان ۵ ساله محقق شود.

این مسئول دولتی درباره عدم نفوذ بذر اصلاح شده گندم در جامعه گندم کاران، توضیح داد: بخشی از وضعیت تولید به میانگین عملکرد کشت بر می‌گردد؛ این که برخی کشاورزان در زمین خود در هر هکتار یک میلیون تن گندم برداشت دارند و گندم کار دیگر ۸ تن یا حتی برخی بالاتر از این عدد می‌توانند برداشت داشته باشند مربوط به میانگین عملکردها است.

وی با اشاره به زنگ زرد آفت گندم در سال گذشته عنوان کرد: اگر اصلاح بذر انواع گندم و مقاوم در مقابل این آفت نبود در اراضی دیم آسیب زیادی متوجه کشت این محصول استراتژیک می‌شد.

گل‌محمدی با اشاره به اقدامات سازمان تات در حوزه ترویج کشاورزی، اضافه کرد: سازمان برای گسترش دانش در سطح اراضی کشاورزی ۱۰۰ محقق ارشد از پیشکسوتان انتخاب کرد و امروز ۱۲۵۰ محقق معین که ارتباط نزدیک با سازمان و ادرات جهاد کشاورزی استانی دارند در حال خدمات‌دهی هستند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، گفت: تفاهم نامه‌هایی با این حوزه منعقد شده که در کنار ما فعالیت خواهند داشت‌.

وی با بیان این که طرح تحقیقاتی و توسعه‌ای فراتر از یک هکتار است، ادامه داد: یک بسته دانشی طراحی شده که مرکب از همه بخش‌ها از ارقام، خاک، آب، انرژی و... است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: طرح در محصول سیب‌زمینی در دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی آغاز شده و سال آینده همدان هم به این طرح اضافه می‌شود. ضمن این که این پروژه در ۶۰ روستا هم در حال پیگیری است.

گل‌محمدی اضافه کرد: حدود ۱۲ هزار زن تسهیلگر روستایی آموزش دیده‌اند که از ظرفیت آنها نیز در بخش توسعه کشاورزی در حال بهره مندی هستیم.

این مسئول دولتی اعلام کرد: از ۱۰ میلیون جمعیت زنان روستایی ۶ میلیون نفر در حوزه کشاورزی فعالیت دارند. در واقع ۷۰ درصد فعالیت دامپروری، ۴۰ درصد فعالیت زراعت و باغبانی و ۸۰ درصد تولید محصولات سنتی توسط جامعه زنان در روستاها تولید می‌شود.

