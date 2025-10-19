  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود

دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود

سخنگوی مجمع تشخیص درباره ابهامات یک نماینده مجلس پیرامون CFT در توضیحاتی عنوان کرد: حق الشرط مورد نظر نماینده مجلس در سال ۹۷ در اصلاحیه مجلس حذف شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی توضیحاتی در مورد برخی ابهامات یکی از نمایندگان پیرامون حق الشرط‌های مجلس در لایحه CFT نوشت: جناب آقای ظهوریان، حق الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه CFT است که مهرماه سال ۱۳۹۷ برای شورای نگهبان ارسال شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال ۱۳۹۷ این مصوبه را اصلاح کرد و این حق الشرط از مصوبه مجلس حذف شد.

دهنوی با تاکید بر اینکه در مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ماه سال ۱۳۹۷ چنین بندی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها هیچ بند و حق الشرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف نکرده بله یک شرط هم اضافه کرده است.

کد خبر 6627245
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها