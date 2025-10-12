به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی گفت: تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این شرایط نه متناسب با شرایط بین‌المللی است و نه با شرایط داخلی سازگار است.

وی در ادامه، گفت: همچنین اظهارنظر شخصی برخی از افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه عفاف و حجاب هیچ توجیهی ندارد. امروز دشمن به دنبال ایجاد چالش بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی است که باید با تدبیر، از تحقق این مسئله جلوگیری کرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز دولت اعلام کرده است که توانایی اجرای بسیاری از مواد و احکام برنامه هفتم را ندارد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: با توجه به اهمیت موضوع CFT، مجلس روز سه‌شنبه در این مورد بحث و تبادل نظر خواهد کرد.