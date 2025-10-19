  1. استانها
  2. اصفهان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

گروه صیادان شاه‌میگو در محدوده سد خَمیران دستگیر شدند

اصفهان- محیط بانان شهرستان تیران و کرون، یک گروه صیاد غیرمجاز را که در سد خمیران اقدام به صید غیرقانونی شاه‌میگو می‌کردند، شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون، پس از دریافت تماس تلفنی از سوی دوستداران طبیعت در خصوص فعالیت مشکوک گروهی از صیادان در محدوده سد خمیران، مأموران اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان تیران و کرون رأس ساعت هشت صبح در محل حاضر شدند.

با همکاری نیروهای بسیج منطقه و هماهنگی مقام قضائی، عملیات شناسایی و دستگیری افراد متخلف انجام شد و یک گروه صیاد که در حال صید غیرقانونی گونه آبزی ارزشمند شاه‌میگو بودند، در محل دستگیر شدند.

در بازرسی از متخلفان، حدود ۳۰۰ کیلوگرم شاه‌میگو، تعداد ۲۵ عدد تور صیادی و سایر تجهیزات غیرمجاز صید کشف و ضبط شد. پرونده مربوطه با حضور عوامل انتظامی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری تحویل شد.

