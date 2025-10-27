به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نامدار اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان با پشتیبانی و همکاری نیروی انتظامی شهرستان اصفهان و با اخذ مجوز از مقام قضائی مورخ ۲ آبان ماه اقدام به بازرسی از چهار واحد مسکونی متعلق به شکارچیان سابقه‌دار در شهر اصفهان کردند.

وی افزود: در این بازرسی، بر اساس رصد اطلاعاتی دقیق و هماهنگی‌های قبلی، تعدادی تاکسیدرمی غیرمجاز از گونه‌های وحوش، یک قبضه اسلحه شکاری، مقادیری فشنگ و مقدار قابل‌توجهی گوشت بسته‌بندی‌شده مشکوک به منشأ حیات‌وحش کشف و ضبط شد.

نامدار تصریح کرد: پرونده‌ی تخلف پس از تشکیل گزارش اولیه و مستندسازی اقلام کشف‌شده، جهت بررسی قضائی و صدور احکام قانونی به مراجع ذی‌صلاح قضائی ارجاع شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تأکید کرد: رصد و شناسایی شکارچیان متخلف و سابقه‌دار در سطح استان به‌صورت مستمر در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و این اقدام در راستای مقابله با نگهداری، تاکسیدرمی و خرید و فروش غیرمجاز اجزای بدن حیات‌وحش انجام گرفته است.