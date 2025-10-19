به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جریدهاصل، با اشاره به دستاوردهای چشمگیر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در کاهش جرایم مرتبط با اراضی و منابع طبیعی خبر داد.
وی در آغاز با اشاره به نقش محوری این سامانه در پیشگیری از جرایم تصریح کرد: نظارت بر عملکرد دستگاههای عضو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، به عنوان یکی از کلیدیترین اقدامات نظارتی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از زمینخواری، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و مقابله با رفتارهای متقلبانه مرتبط با اراضی استوار شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در تشریح مزایای فنی این سامانه، بیان کرد: سامانه مذکور با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله تصاویر ماهوارهای، پایش دقیق، مستمر و آنی اراضی را ممکن ساخته و شناسایی هرگونه تغییر و تخلف غیرقانونی را با دقت و سرعت بالا عملیاتی کرده است.
وی ابراز کرد: سامانه پنجره واحد نقش بیبدیلی در مقابله با جرایمی مانند زمینخواری، تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربریهای غیرمجاز ایفا میکند.
جریده اصل با اعلام آمارهای کاهش جرم در پی راهاندازی این سامانه، تاکید کرد: بر اساس آمارهای رسمی، در شش ماهه اول سال جاری، شاهد کاهشی صد درصدی در وقوع جرایمی حساس از قبیل عدم رعایت ضوابط محیط زیستی، آلودگی محیط زیست آبزیان و قطع درختان در مناطق قرق شده نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم که این امر، گواه روشنی بر اثربخشی این سامانه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند قضائی این سامانه تصریح کرد: با اتصال مستقیم قوه قضائیه به این سامانه یکپارچه، امکان رصد، شناسایی و پیگیری قضائی سریع و مؤثر هرگونه جعل اسناد، تصرف غیرقانونی و دیگر رفتارهای متقلبانه در حوزه اراضی و املاک، به شکلی بیسابقه فراهم آمده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با برشمردن منافع این سامانه برای شهروندان افزود: علاوه بر ابعاد نظارتی و امنیتی، یکی از دستاوردهای ارزشمند این سامانه، تسهیل خدماترسانی به مردم است، به گونهای که امکان دریافت خدمات متعدد مربوط به زمین از قبیل درخواستهای واگذاری، تغییر کاربری و پروانه ساخت، به صورت کاملاً دیجیتالی و در بستری یکپارچه فراهم شده که این امر، منجر به افزایش شفافیت، کاهش قابل توجه مراجعات حضوری و تسریع چشمگیر در فرآیندهای اداری شده است.
نظر شما