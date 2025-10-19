به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد غضنفریپور ظهر یکشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان کردستان و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای پزشکی قانونی و چالشهای پیش رو، از خطرات ناشناخته خفگی ناشی از فقدان اکسیژن در محیطهای بسته خبر داد و تأکید کرد: بسیاری از مرگها به دلیل سوختن اکسیژن توسط شعلههای گاز در شرایط نامساعد محیطی رخ میدهند، حتی بدون تولید گازهای سمی مانند مونوکسید کربن.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان در خصوص افزایش موارد مرگومیر ناشی از گازگرفتگی و خفگی به دلیل فقدان اکسیژن، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در برخی موارد با شرایطی مواجه هستیم که در آن، با وجود سوختن شعلههای گاز، هیچ گاز سمی مانند مونوکسید کربن در محیط تولید نمیشود، اما به دلیل مصرف اکسیژن توسط شعله، محیط به حدی از اکسیژن تهی میشود که افراد دچار خفگی میشوند.
وی ادامه داد: در این شرایط، افراد به دلیل کمبود اکسیژن نمیتوانند نفس بکشند و این موضوع معمولاً در محیطهای بستهای مانند اتاقهای بدون تهویه یا چادرهایی که در زمستان بسته میشوند، رخ میدهد، در اینگونه موارد، حتی اگر شعله به خوبی میسوزد و هیچ گاز اضافی مانند مونوکسید کربن تولید نمیشود، همچنان خطرات جدی وجود دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان همچنین به خطرات ناشی از روشن کردن شعلههای گاز در اتاقهای بدون تهویه اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که مردم فکر میکنند اگر شعله گاز به خوبی میسوزد، مشکلی پیش نخواهد آمد، در حالی که در محیطهای بسته، این شعلهها اکسیژن محیط را مصرف کرده و باعث خفگی میشوند.
غضنفری پور به مواردی اشاره کرد که افراد در خواب و در شرایطی خاص، از خطرات این نوع خفگی بیخبر هستند و به دلیل مصرف سریع اکسیژن، دچار مشکلات تنفسی شده و حتی جان خود را از دست میدهند.
وی از افزایش آمار مرگهای ناشی از گازگرفتگی در استان خبر داد و گفت: در سال جاری، شش نفر به دلیل گازگرفتگی جان خود را از دست دادهاند که نسبت به سال گذشته یک نفر بیشتر است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کردستان در پایان تأکید کرد: اطلاعرسانی در این زمینه نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این نوع مرگها اغلب به دلیل عدم آگاهی از خطرات محیطهای بسته و مصرف اکسیژن توسط شعلهها رخ میدهد.
