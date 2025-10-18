۱۳ کارگر فصلی در دهگلان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن مسموم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: حادثه مسمومیت گروهی ناشی از گاز مونوکسیدکربن در اطراف شهرستان دهگلان رخ داد.

بابک هدائی گفت: بر اساس گزارش دریافتی مبنی بر بروز مسمومیت در میان تعدادی از کارگران فصلی، واحد هماهنگی و اداره عملیات بحران (EOC) مرکز اورژانس استان بلافاصله وارد عمل شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۱۳ نفر از کارگران فصلی که در یکی از چادرهای اطراف دهگلان اسکان داشتند، به دلیل استفاده از بخاری بدون دودکش دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند.

هدائی با اشاره به حضور به‌موقع تیم‌های امدادی گفت: با اقدامات درمانی اولیه از جمله اکسیژن‌تراپی و پایش علائم حیاتی، مصدومان به بیمارستان شهدای دهگلان منتقل شدند.

به گفته وی، وضعیت عمومی تمامی افراد حادثه‌دیده مطلوب و تحت نظر است.