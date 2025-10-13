عابد: ۴ نفر بر اثر گاز گرفتگی در اقلید فارس مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد گفت: ساعت ۰۰:۰۵ بامداد دوشنبه ۲۱ مهرماه، حادثه‌ای ناشی از استنشاق گاز منوکسیدکربن در محدوده میدان امام حسین، کوچه سوم روبه‌روی مرکز تلفن شهر اقلید به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس (EOC فارس) گزارش شد.

وی ادامه داد: با اعلام این حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، چهار فرد مسموم‌شده به بیمارستان ولی‌عصر اقلید انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس فارس افزود: بر اساس اعلام اورژانس فارس، علت دقیق این حادثه در دست بررسی است اما کارشناسان نسبت به رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، تهویه مناسب محیط و بررسی دوره‌ای دودکش‌ها هشدار داده‌اند.