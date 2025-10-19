به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر یکشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید تحلیلی دقیق از گزارش عملکرد خود ارائه دهند تا روند فعالیتها روشن و هدفمند باشد.
وی افزود: با وجود تدوین سند توسعه خراسان شمالی، وظایف و تکالیف دستگاهها مشخص شده و کارها باید بر اساس این سند پیش رود.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در سند توسعه نگاهها از بالا به پایین تنظیم شده که میتواند چراغ راه مدیران شهرستانی و استانی باشد.
نوری با بیان اینکه آمار مولدسازی در خراسان شمالی هنوز قابل قبول نیست، تصریح کرد: ظرفیت مولدسازی باید جدی گرفته شود زیرا منابع حاصل از آن به همان دستگاه باز میگردد و فرصتی مناسب برای ارتقای بهرهوری، تأمین تجهیزات و اجرای طرحهای نیمهتمام فراهم میکند.
وی بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند امورات را مطابق سند توسعه خراسان شمالی پیش ببرند تا چشمانداز مناسبی برای توسعه و پیشرفت استان فراهم شود.
