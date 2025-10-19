به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی ظهر یکشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پروژه‌های اجرا شده در استان باید از پایه و طبق اصول فنی و اجرایی انجام شوند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در سایر نقاط کشور پروژه‌های مشارکتی با موفقیت اجرا می‌شوند، اما در استان دو پروژه مشارکتی هماگ و طلای سفید با مشکلاتی مواجه هستند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید خلق منابع در استان صورت گیرد و قانون تأمین مالی در استان و شهرستان‌ها در کمیته برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان شمالی گفت: استان دارای منابع معدنی، کشاورزی و گردشگری غنی است، اما این ثروت‌ها تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و باید دستگاه‌های اجرایی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات حوزه مسکن افزود: بانک‌های خراسان شمالی وضعیت مطلوبی در پرداخت تسهیلات مسکن ندارند؛ طبق قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات به این بخش اختصاص یابد که نیازمند تدابیر فوری است.

قوامی ادامه داد: در شهرستان اسفراین برای برنامه‌های مربوط به جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ متقاضی زمین وجود داشت که متأسفانه عملکرد اجرایی در این زمینه صفر بوده است.