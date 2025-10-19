پاکمهر: سهم خراسان شمالی از اوراق مرابحه یک همت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر ظهر یکشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: منابع اوراق مرابحه میتواند ظرفیت بینظیری برای توسعه کشور و تسریع در اجرای طرحها باشد و باید از این فرصت به بهترین شکل بهرهبرداری شود تا طرحها هر چه سریعتر به نتیجه برسند.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای ادامه داد: سهم مصوب استان خراسان شمالی از این اعتبار یک همت است که باید در مسیر توسعه و تکمیل پروژههای مهم استانی هزینه شود.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: این منابع باید صرف طرحهایی با پیشرفت فیزیکی بالا شود تا اجرای آنها سرعت گیرد و بتوانیم تا پایان سال به بهرهبرداری برسانیم.
وی با اشاره به نقش اوراق مرابحه در توسعه اقتصادی کشور و خراسان شمالی گفت: این ابزار مالی نهتنها امکان تأمین منابع لازم برای طرحهای عمرانی را فراهم میکند، بلکه با سرعتبخشی به اجرای پروژهها، اشتغالزایی و ارتقای خدمات عمومی را نیز به همراه دارد.
پاکمهر با بیان اینکه جذب این منابع نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این منابع، انتظار میرود تمامی دستگاهها و مسئولان استانی با جدیت تلاش کنند تا اوراق مرابحه بهصورت هدفمند و اثربخش به پروژهها اختصاص یابد و از این فرصت برای توسعه پایدار استان بیشترین بهره گرفته شود.
