پاکمهر: سهم خراسان شمالی از اوراق مرابحه یک همت است

بجنورد-نماینده مردم بجنورد، مانه سملقان، گرمه، جاجرم، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم خراسان شمالی از منابع اوراق مرابحه یک همت است که باید صرف طرح‌های عمرانی با پیشرفت بالا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر ظهر یکشنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: منابع اوراق مرابحه می‌تواند ظرفیت بی‌نظیری برای توسعه کشور و تسریع در اجرای طرح‌ها باشد و باید از این فرصت به بهترین شکل بهره‌برداری شود تا طرح‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای ادامه داد: سهم مصوب استان خراسان شمالی از این اعتبار یک همت است که باید در مسیر توسعه و تکمیل پروژه‌های مهم استانی هزینه شود.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: این منابع باید صرف طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا شود تا اجرای آن‌ها سرعت گیرد و بتوانیم تا پایان سال به بهره‌برداری برسانیم.

وی با اشاره به نقش اوراق مرابحه در توسعه اقتصادی کشور و خراسان شمالی گفت: این ابزار مالی نه‌تنها امکان تأمین منابع لازم برای طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند، بلکه با سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌ها، اشتغال‌زایی و ارتقای خدمات عمومی را نیز به همراه دارد.

پاکمهر با بیان اینکه جذب این منابع نیازمند هماهنگی دقیق بین دستگاه‌های اجرایی است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این منابع، انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها و مسئولان استانی با جدیت تلاش کنند تا اوراق مرابحه به‌صورت هدفمند و اثربخش به پروژه‌ها اختصاص یابد و از این فرصت برای توسعه پایدار استان بیشترین بهره گرفته شود.

