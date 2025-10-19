  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

فرودگاه قم برای تکمیل، ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد

فرودگاه قم برای تکمیل، ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد

قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل پروژه فرودگاه قم به حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز دارد و پیش‌بینی می‌شود این طرح ملی تا دو سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه نور با اشاره به آخرین وضعیت پروژه فرودگاه قم اظهار کرد: بخش اصلی این فرودگاه در اختیار استانداری قرار گرفته و بخش شهرک فرودگاهی نیز مجدداً به سرمایه‌گذار قبلی واگذار شده است.

وی افزود: در آخرین بازدید انجام‌شده به همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس، پیشرفت قابل توجهی در شهرک فرودگاهی مشاهده شد و پیش‌بینی می‌شود این بخش تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

روانبخش با بیان اینکه برای تکمیل فرودگاه قم حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است، گفت: به دستور استاندار، بنیاد مسکن اقدامات اولیه را آغاز کرده و باندهای فرودگاه که پیش‌تر متوقف شده بود، اکنون در حال بازسازی است تا برای آسفالت و بهره‌برداری آماده شود.

نماینده مردم قم در مجلس تأکید کرد: اجرای این پروژه بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و باید با همکاری دولت و سرمایه‌گذاران ادامه یابد. وی افزود: رئیس شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور نیز قول حمایت داده و وزارت راه و شهرسازی در کنار بخش مسکن و شهرسازی آمادگی همکاری دارد.

روانبخش ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز در قالب بخش خصوصی به روند پیشرفت پروژه کمک خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه گفت: هرچند در برآوردهای اولیه زمان تکمیل فرودگاه بین سه تا پنج سال پیش‌بینی شده بود، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته هدف‌گذاری شده تا این فرودگاه طی دو سال و نیم آینده به بهره‌برداری برسد.

کد خبر 6627441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها