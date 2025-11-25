به گزارش خبرنگار مهر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در جریان سفر به قم و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به چالش‌های ارزی تولیدکنندگان، از برنامه‌ریزی برای ایجاد “خطوط سبز ارزی” خبر داد.

وی با تأکید بر حمایت ویژه از واحدهای تولیدی گفت: مشکلات تخصیص ارز، ثبت سفارش و بازگشت ارز صادراتی باید در اولویت حل فوری قرار گیرد و تأمین ارز تولیدکنندگان صدر اولویت‌های کاری ماست.

قنبری افزود: در حال رایزنی با بانک مرکزی، سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت اقتصاد هستیم تا واحدهای تولیدی با حداقل وقفه به ارز مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. هدف از این اقدام کاهش وابستگی به واردات و رونق تولید داخلی است.

معاون وزیر خارجه همچنین بر عزم دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأکید کرد و گفت: ما پایبند به تعهدات قانونی سرمایه‌گذاران هستیم و از آنان حمایت می‌کنیم تا با اطمینان کامل در کشور تولید کنند.

وی خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی دولت بر تولید مشترک و سرمایه‌گذاری متمرکز شده و این رویکرد به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تحکیم روابط با کشورهای دوست منجر خواهد شد.