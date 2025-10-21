به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم از قرار گرفتن پروژه فرودگاه بینالمللی قم در ردیف طرحهای ویژه کشور با موافقت دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص خبر داد.
اکبر بهنامجو در پایان سفر روز دوشنبه خود به تهران اظهار داشت: در جلسهای با حضور محمد نوری، دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص، مقرر شد پروژه فرودگاه قم در فهرست طرحهای ویژه کشور قرار گیرد.
وی افزود: طبق توافق انجامشده، موضوع فرودگاه قم را بهصورت ویژه پیگیری خواهد کرد تا وعده رئیسجمهور مبنی بر راهاندازی این مجموعه طی دو سال آینده تحقق یابد.
عملیات عمرانی فرودگاه بینالمللی قم از بهمنماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم از مسیر جاده قم – سلفچگان و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) آغاز شد، اما به دلایل حقوقی و کارشناسی برای مدتی طولانی متوقف ماند.
استاندار قم با اشاره به آثار اقتصادی این طرح گفت: بهرهبرداری از فرودگاه قم علاوه بر تسهیل سفرهای هوایی زائران و مسافران، موجب رونق تجارت و گردشگری در استان خواهد شد.
بهنامجو همچنین از توافق برای قرار گرفتن بیمارستانهای ۵۶۰ تختخوابی نور و یکهزار تختخوابی خاتم قم در فهرست طرحهای ویژه کشور خبر داد و افزود: این دو مرکز درمانی نیز از حمایتهای خاص ریاستجمهوری و دولت برخوردار خواهند شد.
به گفته وی، بیمارستان نور با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی و توسعه گردشگری سلامت در حال احداث است که فاز نخست آن شامل ساختمان ۱۲ طبقه با ظرفیت ۳۰۰ تخت بستری خواهد بود.
بیمارستان خاتم قم نیز دارای یکهزار تخت بستری و بخشهای تخصصی و فوقتخصصی از جمله رادیوتراپی، آنکولوژی، چشمپزشکی و اورژانس پیشرفته است و خدمات خود را با ترکیب ۶۰ درصد تعرفههای تأمین اجتماعی و ۴۰ درصد تعرفههای بخش خصوصی و گردشگری سلامت ارائه خواهد داد.
