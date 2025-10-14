  1. استانها
  2. قم
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

آغاز تدوین سند ده‌ساله توسعه صنعت گردشگری در استان قم

آغاز تدوین سند ده‌ساله توسعه صنعت گردشگری در استان قم

قم- استاندار قم با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های گردشگری استان گفت: سند ده‌ساله گردشگری قم تا پایان سال تدوین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، عصر سه شنبه در همایش ملی روز جهانی گردشگری استان قم، با قدردانی از تلاش فعالان عرصه گردشگری استان اظهار کرد: قم به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) و حضور میلیون‌ها زائر و گردشگر داخلی و خارجی، همواره در کانون توجه دوستداران اهل‌بیت (ع) قرار داشته است و امروز وظیفه ماست که با برنامه‌ریزی دقیق و کارآمد، زمینه خدمت‌رسانی شایسته به زائران این شهر مقدس را فراهم کنیم.

وی با اشاره به ضرورت تحول در نگاه مدیریتی و راهبردی به گردشگری افزود: کشورهای موفق در این حوزه هر سال با برنامه‌های نوآورانه مسیر تازه‌ای را می‌گشایند و قم نیز باید با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و طبیعی خود و با اجرای سند جامع گردشگری استان، وارد مرحله‌ای تازه از شکوفایی شود.

استاندار قم از آغاز مراحل تدوین سند ده‌ساله گردشگری قم خبر داد و تصریح کرد: با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، سازمان برنامه و بودجه قم و مشارکت بخش خصوصی، این سند تا پایان سال نهایی خواهد شد تا مسیر توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، تبلیغات هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری به‌صورت روشن مشخص شود.

وی در ادامه با اشاره به طرح‌های زیربنایی مؤثر در رونق گردشگری قم گفت: فرودگاه بین‌المللی قم از پروژه‌های محوری در این مسیر است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و بخش‌های مختلف آن با همراهی سرمایه‌گذاران در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، احداث چند هتل پنج‌ستاره و اجرای طرح بازآفرینی بافت تاریخی اطراف حرم مطهر نیز در دستور کار قرار دارد.

بهنام‌جو تأکید کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در تقویم سالانه استان، احیای بافت تاریخی، توسعه پروژه‌های بوم‌گردی، ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی و سنگ‌های قیمتی و همچنین ارتقای سطح خدمات اقامتی و گردشگری، از دیگر محورهای برنامه‌ریزی‌شده برای تحول در این صنعت است.

استاندار قم هدف نهایی این برنامه‌ها را افزایش ماندگاری زائران و گردشگران عنوان کرد و گفت: تلاش داریم میانگین اقامت مسافران در قم از چند ساعت به دست‌کم دو روز افزایش یابد تا ضمن تقویت نشاط اجتماعی و رونق فضای شهری، سهم درآمدی مردم استان از گردشگری نیز رشد چشمگیری پیدا کند.

کد خبر 6622599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها