به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو استاندار قم، عصر سه شنبه در همایش ملی روز جهانی گردشگری استان قم، با قدردانی از تلاش فعالان عرصه گردشگری استان اظهار کرد: قم به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) و حضور میلیونها زائر و گردشگر داخلی و خارجی، همواره در کانون توجه دوستداران اهلبیت (ع) قرار داشته است و امروز وظیفه ماست که با برنامهریزی دقیق و کارآمد، زمینه خدمترسانی شایسته به زائران این شهر مقدس را فراهم کنیم.
وی با اشاره به ضرورت تحول در نگاه مدیریتی و راهبردی به گردشگری افزود: کشورهای موفق در این حوزه هر سال با برنامههای نوآورانه مسیر تازهای را میگشایند و قم نیز باید با تکیه بر ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و طبیعی خود و با اجرای سند جامع گردشگری استان، وارد مرحلهای تازه از شکوفایی شود.
استاندار قم از آغاز مراحل تدوین سند دهساله گردشگری قم خبر داد و تصریح کرد: با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، سازمان برنامه و بودجه قم و مشارکت بخش خصوصی، این سند تا پایان سال نهایی خواهد شد تا مسیر توسعه زیرساختها، آموزش نیروی انسانی، تبلیغات هدفمند و جذب سرمایهگذاری بهصورت روشن مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به طرحهای زیربنایی مؤثر در رونق گردشگری قم گفت: فرودگاه بینالمللی قم از پروژههای محوری در این مسیر است که عملیات اجرایی آن آغاز شده و بخشهای مختلف آن با همراهی سرمایهگذاران در حال پیشرفت است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، احداث چند هتل پنجستاره و اجرای طرح بازآفرینی بافت تاریخی اطراف حرم مطهر نیز در دستور کار قرار دارد.
بهنامجو تأکید کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در تقویم سالانه استان، احیای بافت تاریخی، توسعه پروژههای بومگردی، ایجاد نمایشگاه دائمی صنایعدستی و سنگهای قیمتی و همچنین ارتقای سطح خدمات اقامتی و گردشگری، از دیگر محورهای برنامهریزیشده برای تحول در این صنعت است.
استاندار قم هدف نهایی این برنامهها را افزایش ماندگاری زائران و گردشگران عنوان کرد و گفت: تلاش داریم میانگین اقامت مسافران در قم از چند ساعت به دستکم دو روز افزایش یابد تا ضمن تقویت نشاط اجتماعی و رونق فضای شهری، سهم درآمدی مردم استان از گردشگری نیز رشد چشمگیری پیدا کند.
