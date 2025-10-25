به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه مطبوعات استان قم و شرکت در جلسه هیئت مدیره این تشکل صنفی اظهار کرد: رسانه امروز به عنوان یک ابزار قدرتمند میتواند در عرصه فرهنگسازی و حتی تصمیمسازی نقشآفرینی کند و این ظرفیت باید در جبهه حق و برابر جبهه باطل به شکل هوشمندانه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: رسانهها علاوه بر اثرگذاری فرهنگی، نقش مهمی در مطالبهگری دارند و میتوانند در پیشبرد اهداف توسعهای و عمران کشور مؤثر باشند و در استان قم نیز رسانهها میتوانند با پیگیری مشکلات، نارساییها و همچنین مطالبه تحقق وعدههای مسئولان برای حل این مسائل به برطرف شدن هر چه زودتر آنان کمک کنند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، رسانهها باید دستاوردها و اقدامات نظام اسلامی را برای مردم به صورت مستند و دقیق منعکس کنند و از این طریق امید در جامعه تزریق شود.
حجتالاسلام روانبخش ادامه داد: مرحوم آیتالله مصباح یزدی همواره بر این نکته تأکید داشتند که مطالبی که منتشر میشود باید محکم، مستند و متقن باشند؛ در غیر این صورت، اعتماد جامعه نسبت به رسانهها خدشهدار خواهد شد.
وی به موضوع تدوین نظام رسانهای اشاره کرد و گفت: این مسئله یکی از نیازهای اساسی جامعه رسانهای کشور است و امیدواریم با پیگیری و همراهی دیگر نمایندگان در خانه ملت، به سرانجام رسد.
حجت الاسلام روانبخش همچنین افزود: موضوع عدم واریز منظم و کاهش یارانه رسانههای دارای مجوز که در این نشست مطرح شد به عنوان سوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت و پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره پیشبینی درآمد پایدار برای خانه مطبوعات استان قم نیز گفت: این مسئله از دغدغههای اعضای هیئتمدیره در اجرای برنامههای رفاهی، صنفی و آموزشی بوده است و از طریق سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری خواهد شد تا راهکاری مناسب برای آن پیش بینی و ارائه شود.
در ابتدای این نشست اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم به بیان دغدغههای جامعه رسانهای استان از جمله ضرورت تدوین و تصویب نظام رسانه، موضوع معیشت و مسکن خبرنگاران، حمایت دستگاههای بالادستی از رسانهها و جامعه خبری قم، موضوع بازنگری در صدور مجوز رسانهها، موضوع نارضایتی از عدم واریز منظم و کاهش رایانه رسانههای دارای مجوز و برخی دیگر از مسائل مطرح شد.
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