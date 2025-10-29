به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه جمع‌بندی مصوبات سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به قم، در محل کمیسیون عمران مجلس و با حضور دو نماینده استان قم در مجلس، استاندار و همراهان، معاونین وزیر راه و شهرسازی، پیمانکار پروژه بزرگ شهید سلیمانی در قم و اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه قاسم روانبخش ضمن ارائه گزارشی از این سفر اظهار کرد: مقرر شده است پروژه شهید سلیمانی به صورت ۵۰ درصد مشارکت بخش خصوصی و ۵۰ درصد کمک‌های دولتی جهت تکمیل ۱۲/۵ کیلومتر فاز اول این پروزه تا پایان جاری به اتمام برسد؛ بخشی از قدرالسهم دولت، از محل ۷۰ درصد اخذ عوارض اتوبان قم_تهران برای پیمانکار تأمین گردد و مابقی از سایر محل‌های دولت پرداخت شود.

وی گفت: پروژه بعدی مورد بحث در این جلسه، فرودگاه قم بود که مقرر گردید زیرسازی و آسفالت پروژه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با استانداردهای وزارت راه و شهرسازی انجام گردد؛ همچنین برای تأمین بودجه احداث فرودگاه قم، از طرح مولد سازی در استان بهره گرفته شود.

روانبخش بیان کرد: در همین راستا پس از اخذ مجوزهای لازم از طریق ماده ۸۷ و ۲۳، از دیگر بودجه‌های دولتی نیز برای شتاب بخشی به تکمیل فرودگاه قم استفاده خواهد شد که نمایندگان و استاندار محترم به جد این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: تا اوایل سال ۱۴۰۷ شاهد افتتاح و سپس بهره برداری از فرودگاه قم باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه گفت: در موضوع تکمیل پروژه مترو قم نیز مقرر گردید در سال آینده سهم دولت از طریق واگذاری اوراق مشارکت افزایش خوبی یافته و زمینه جذب کامل‌تر اوراق در سال جاری نیز از سوی دولت محترم تسهیل گردد.