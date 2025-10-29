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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

فرودگاه قم تا سال ۱۴۰۷ افتتاح می‌شود

فرودگاه قم تا سال ۱۴۰۷ افتتاح می‌شود

قم- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تا اوایل سال ۱۴۰۷ شاهد افتتاح و بهره‌برداری از فرودگاه قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه جمع‌بندی مصوبات سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به قم، در محل کمیسیون عمران مجلس و با حضور دو نماینده استان قم در مجلس، استاندار و همراهان، معاونین وزیر راه و شهرسازی، پیمانکار پروژه بزرگ شهید سلیمانی در قم و اعضای کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه قاسم روانبخش ضمن ارائه گزارشی از این سفر اظهار کرد: مقرر شده است پروژه شهید سلیمانی به صورت ۵۰ درصد مشارکت بخش خصوصی و ۵۰ درصد کمک‌های دولتی جهت تکمیل ۱۲/۵ کیلومتر فاز اول این پروزه تا پایان جاری به اتمام برسد؛ بخشی از قدرالسهم دولت، از محل ۷۰ درصد اخذ عوارض اتوبان قم_تهران برای پیمانکار تأمین گردد و مابقی از سایر محل‌های دولت پرداخت شود.

وی گفت: پروژه بعدی مورد بحث در این جلسه، فرودگاه قم بود که مقرر گردید زیرسازی و آسفالت پروژه از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با استانداردهای وزارت راه و شهرسازی انجام گردد؛ همچنین برای تأمین بودجه احداث فرودگاه قم، از طرح مولد سازی در استان بهره گرفته شود.

روانبخش بیان کرد: در همین راستا پس از اخذ مجوزهای لازم از طریق ماده ۸۷ و ۲۳، از دیگر بودجه‌های دولتی نیز برای شتاب بخشی به تکمیل فرودگاه قم استفاده خواهد شد که نمایندگان و استاندار محترم به جد این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: تا اوایل سال ۱۴۰۷ شاهد افتتاح و سپس بهره برداری از فرودگاه قم باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه گفت: در موضوع تکمیل پروژه مترو قم نیز مقرر گردید در سال آینده سهم دولت از طریق واگذاری اوراق مشارکت افزایش خوبی یافته و زمینه جذب کامل‌تر اوراق در سال جاری نیز از سوی دولت محترم تسهیل گردد.

کد مطلب 6638418

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    نظرات

    • علی دهقانی IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      5 18
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      چه لزومی داره قم که نزدیک تهران هست فرودگاه ساخته شود ! در هفته یکی دو پرواز نهایتا خواهد داشت بودجه ها را مطابق اولویت ها باید هزینه کرد اولویت با ساخت مسکن و جاده سازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری هست نه ساخت فرودگاه و مترو و ... در قم !
      • ت IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
        0 0
        هر چیز به جای خود
    • IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      4 6
      پاسخ
      فرودگاه قم بنام فرودگاه طهران از ریشه طاهر، مطهر گرفته و نام مطهر حضرت معصومه (ع) گرفته می شود TAHARAN و مخفف آن TAH می باشد مترو تا فرودگاه طهران ادامه یابد و هکتار ها زمین اطراف فرودگاه به درخت کاری تحت باغات در انار، انجیر، پسته و سایر درخت کاشته شود تا ریزگرد نداشته باشد
    • IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      4 4
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      فرودگاه نمی‌خواهیم......خاک نفس مردم را بریده
    • مهدی ایرانی IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 1
      پاسخ
      قم تنها کلانشهر هست که فرودگاه و مترو نداره
    • محمد قم IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      1 1
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      چرا قم فرودگاه نمی خواهد اگر از روز اول بفکر بودن الان چند سالی بود تمام شده بود و با هزینه های کمتری ساخت شده بود ولی خیلی ها نگذاشن والان هم یک حرف حذفی می‌زند ولی دورست بشود وچند سالی بگذارد بعد میگن چقدر خوب قم احتیاج به فرودگاه داشت ممنون از لطف و محبت شما سپاسگزارم که پیگیری کردید
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      1 1
      پاسخ
      سلام تمام مراکز استانها فرودگاه دارند آیا همه این استانها برید ببینید پرواز دارند یا نه ؟ اتفاقا قم در طول سال میلیونها نفر زایر تردد دارند. چه ربطی به تهران داره. فکر کنید بنا به هر دلیلی مثل جنگ دوازده روزه یک فرودگاه بسته شد از فرودگاه دیگه میشه استفاده کرد و دلایل متعدد دیگه که باعث پیشرفت و آبادانی هم میشه.

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