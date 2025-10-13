به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی سرپرست شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای این کمیسیون به همراه رییسی و روانبخش نمایندگان مردم قم در مجلس ظهر دوشنبه از پروژه فرودگاه بینالمللی قم بازدید کردند.
در جریان این بازدید، مسئولان بر ضرورت تسریع در روند اجرایی، تأمین بهموقع منابع مالی و حمایت همهجانبه دستگاههای ملی و استانی تأکید کردند.
مدیران فنی پروژه در این بازدید، گزارشی جامع از روند اجرایی ارائه دادند و اعلام کردند که طول باند اصلی فرودگاه چهار و نیم کیلومتر و عرض آن شصت متر است. و بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، تکمیل عملیات زیرسازی و آمادهسازی باند طی ۱۸ ماه آینده در دستور کار قرار دارد.
حجم عملیات خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی در این پروژه بیش از دو میلیون مترمکعب برآورد شده و هماکنون ۴۶ دستگاه ماشینآلات سنگین بنیاد مسکن و بخش خصوصی در محل پروژه فعال هستند.
پروژه فرودگاه بینالمللی قم پس از سالها توقف، با پیگیریهای مستمر استانداری قم و همکاری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش خصوصی دوباره فعال شده است و هماکنون در مرحله زیرسازی قرار دارد.
این پروژه با توجه به اهمیت ملی و استراتژیک خود، بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای زیربنایی استان قم، میتواند نقطه عطفی در تقویت حملونقل هوایی و ایجاد زیرساختهای مدرن برای پذیرش زائران و گردشگران باشد.
