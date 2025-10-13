  1. استانها
  2. قم
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

بازدید معاون وزیر راه از روند احداث فرودگاه بین‌المللی قم

قم- معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون عمران مجلس با حضور در محل اجرای پروژه فرودگاه بین‌المللی قم، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات عمرانی این طرح ملی را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای این کمیسیون به همراه رییسی و روانبخش نمایندگان مردم قم در مجلس ظهر دوشنبه از پروژه فرودگاه بین‌المللی قم بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مسئولان بر ضرورت تسریع در روند اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های ملی و استانی تأکید کردند.

مدیران فنی پروژه در این بازدید، گزارشی جامع از روند اجرایی ارائه دادند و اعلام کردند که طول باند اصلی فرودگاه چهار و نیم کیلومتر و عرض آن شصت متر است. و بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده، تکمیل عملیات زیرسازی و آماده‌سازی باند طی ۱۸ ماه آینده در دستور کار قرار دارد.

حجم عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی و زیرسازی در این پروژه بیش از دو میلیون مترمکعب برآورد شده و هم‌اکنون ۴۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین بنیاد مسکن و بخش خصوصی در محل پروژه فعال هستند.

پروژه فرودگاه بین‌المللی قم پس از سال‌ها توقف، با پیگیری‌های مستمر استانداری قم و همکاری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش خصوصی دوباره فعال شده است و هم‌اکنون در مرحله زیرسازی قرار دارد.

این پروژه با توجه به اهمیت ملی و استراتژیک خود، به‌عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی استان قم، می‌تواند نقطه عطفی در تقویت حمل‌ونقل هوایی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن برای پذیرش زائران و گردشگران باشد.

