به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرانی سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای این کمیسیون به همراه رییسی و روانبخش نمایندگان مردم قم در مجلس ظهر دوشنبه از پروژه فرودگاه بین‌المللی قم بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مسئولان بر ضرورت تسریع در روند اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های ملی و استانی تأکید کردند.

مدیران فنی پروژه در این بازدید، گزارشی جامع از روند اجرایی ارائه دادند و اعلام کردند که طول باند اصلی فرودگاه چهار و نیم کیلومتر و عرض آن شصت متر است. و بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده، تکمیل عملیات زیرسازی و آماده‌سازی باند طی ۱۸ ماه آینده در دستور کار قرار دارد.

حجم عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی و زیرسازی در این پروژه بیش از دو میلیون مترمکعب برآورد شده و هم‌اکنون ۴۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین بنیاد مسکن و بخش خصوصی در محل پروژه فعال هستند.

پروژه فرودگاه بین‌المللی قم پس از سال‌ها توقف، با پیگیری‌های مستمر استانداری قم و همکاری منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخش خصوصی دوباره فعال شده است و هم‌اکنون در مرحله زیرسازی قرار دارد.

این پروژه با توجه به اهمیت ملی و استراتژیک خود، به‌عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی استان قم، می‌تواند نقطه عطفی در تقویت حمل‌ونقل هوایی و ایجاد زیرساخت‌های مدرن برای پذیرش زائران و گردشگران باشد.