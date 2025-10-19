به گزارش خبرنگار مهر، حامد روشن‌چشم عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری جلسه بررسی وضعیت توسعه اردوگاه‌های دانش‌آموزی استان که با حضور استاندار قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه که مدیران آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط حضور داشتند، بر ضرورت ارتقای ظرفیت اردوگاه‌های دانش‌آموزی و توسعه فضاهای رفاهی ویژه دانش‌آموزان تأکید شد.



وی افزود: بهنام‌جو استاندار قم، در این نشست بر لزوم افزایش وسعت اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد و فعال‌سازی هرچه بیشتر این مجموعه تأکید کرده و توسعه کیفی و کمی این اردوگاه را از اولویت‌های جدی استان در حوزه خدمات رفاهی دانش‌آموزان عنوان کرد.



روشن‌چشم با اشاره به طرح توسعه فضای اردوگاهی استان، اعلام کرد: مطابق جمع‌بندی انجام‌شده، افزایش حداقل ۱۰۰ هکتار به مساحت مجموعه‌های اردوگاهی استان قم در دستور کار قرار گرفته است که با اجرای این طرح، دو اردوگاه ملاصدرا و ۱۵ خرداد در زمره اردوگاه‌های ملی قرار خواهند گرفت.



مشاور استاندار قم ادامه داد: توسعه فضاهای اردوگاهی، علاوه‌بر ایجاد زمینه برای میزبانی گروه‌های دانش‌آموزی از سایر استان‌ها، موجب ارتقای سطح خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی در چارچوب برنامه‌های پرورشی خواهد شد.



وی در پایان تأکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذشده در جلسه، قرار است مصوبات مربوط به طرح توسعه اردوگاه‌ها ظرف دو هفته نهایی و فرآیند اجرایی آن حداکثر تا دو ماه آینده آغاز شود.