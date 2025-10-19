  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

افزایش ۱۰۰ هکتاری اردوگاه‌های دانش‌آموزی قم در دستور کار استانداری

افزایش ۱۰۰ هکتاری اردوگاه‌های دانش‌آموزی قم در دستور کار استانداری

قم- مشاور استاندار قم بر گسترش وسعت اردوگاه‌های دانش‌آموزی تا ۱۰۰ هکتار و ارتقای ظرفیت رفاهی این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد روشن‌چشم عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برگزاری جلسه بررسی وضعیت توسعه اردوگاه‌های دانش‌آموزی استان که با حضور استاندار قم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه که مدیران آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط حضور داشتند، بر ضرورت ارتقای ظرفیت اردوگاه‌های دانش‌آموزی و توسعه فضاهای رفاهی ویژه دانش‌آموزان تأکید شد.

وی افزود: بهنام‌جو استاندار قم، در این نشست بر لزوم افزایش وسعت اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد و فعال‌سازی هرچه بیشتر این مجموعه تأکید کرده و توسعه کیفی و کمی این اردوگاه را از اولویت‌های جدی استان در حوزه خدمات رفاهی دانش‌آموزان عنوان کرد.

روشن‌چشم با اشاره به طرح توسعه فضای اردوگاهی استان، اعلام کرد: مطابق جمع‌بندی انجام‌شده، افزایش حداقل ۱۰۰ هکتار به مساحت مجموعه‌های اردوگاهی استان قم در دستور کار قرار گرفته است که با اجرای این طرح، دو اردوگاه ملاصدرا و ۱۵ خرداد در زمره اردوگاه‌های ملی قرار خواهند گرفت.

مشاور استاندار قم ادامه داد: توسعه فضاهای اردوگاهی، علاوه‌بر ایجاد زمینه برای میزبانی گروه‌های دانش‌آموزی از سایر استان‌ها، موجب ارتقای سطح خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی در چارچوب برنامه‌های پرورشی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذشده در جلسه، قرار است مصوبات مربوط به طرح توسعه اردوگاه‌ها ظرف دو هفته نهایی و فرآیند اجرایی آن حداکثر تا دو ماه آینده آغاز شود.

کد خبر 6627769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها