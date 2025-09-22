قم ظرفیت های خوبی در عرصه اقتصاد و تولید ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی گفت: استان قم علاوه بر محصولات سنتی شناختهشده همچون فرش ابریشم و سوهان، امروز در صنایع سبک و پیشرفته از تولید دمپایی تا ساخت موتورسیکلت، مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی، مبلمان و ملزومات خواب نقشآفرینی میکند.
وی، جایگاه این استان در زنجیره تأمین و تولید کشور را راهبردی توصیف کرد و افزود: قم در تأمین مواد اولیه صنایع کفش نیز ظرفیتهای برجستهای دارد که میتواند بهعنوان یکی از محورهای توسعه صنعتی استان دنبال شود.
وی تأکید کرد: پیوند بخش صنعت قم با مراکز علمی کشور میتواند جایگاه استان را در عرصه تولید و صادرات بیش از پیش ارتقا دهد.
معاون اجرایی رئیسجمهور ضمن ابراز خرسندی از تنوع تولیدات و ظرفیتهای عرضهشده اظهار کرد: برای بنده بسیار جالب و ارزشمند بود که در این استان طیف وسیعی از تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی با کیفیت مطلوب ارائه میشود که نشاندهنده ظرفیتهای بالای قم در عرصه اقتصاد و تولید ملی است.
قائمپناه با اشاره به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رشد تولید، افزود: امیدواریم مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی با همگرایی و تلاش بیشتر بتوانند ضمن تقویت چرخه تولید و اشتغال، نقش قم را در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی پررنگتر کنند.
نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان قم که از آذرماه سال گذشته به ابتکار اتاق بازرگانی قم در دوره دهم فعالیت هیئت نمایندگان راهاندازی شده، بستری برای معرفی طیف گستردهای از محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی استان فراهم کرده و فرصتی برای ارتباط نزدیکتر تولیدکنندگان با فعالان اقتصادی کشور و بازارهای بینالمللی فراهم آورده است.
استاندار قم، رئیس اتاق بازرگانی استان، معاونان اقتصادی استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، مدیرکل حراست استانداری، مشاور عالی استاندار و مدیرکل پدافند استان معاون اجرایی رئیسجمهور را در این بازدید همراهی کردند.
