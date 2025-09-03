به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری بعدازظهر چهارشنبه در جریان سفر استانی خود به شهر مقدس قم، از نمایشگاه دائمی توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید، با اشاره به جایگاه قم بهعنوان یکی از قطبهای مهم زیارت و گردشگری کشور، بر ضرورت بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای متنوع اقتصادی استان در کنار توسعه زیرساختهای گردشگری تاکید کرد.
صالحیامیری با تاکید بر اهمیت معرفی توانمندیهای کمتر شناختهشده قم، هدف برگزاری چنین نمایشگاهی را بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری و رونق تولید در کنار توسعه پایدار گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد که خروجی نمایشگاه به تقویت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی منجر شود.
این نمایشگاه در محل ساختمان اتاق بازرگانی قم برپا شده و شامل غرفههای تخصصی در حوزه کشاورزی، صنایع تولیدی و گردشگری است که علاوه بر معرفی محصولات بومی، طرحهای توسعهای و فرصتهای سرمایهگذاری استان را نیز در معرض دید سرمایهگذاران، تصمیمسازان و مدیران ملی قرار داده است.
دیدار با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، دیدار با آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه قم و دیدار با حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران و نیز بازدید از سایت تاریخی قلی درویش و پروژه گردشگری طوبی و بازدید تیمچه بازار از دیگر برنامههای صالحی امیری به قم است.
در سفر صالحی امیری، افتتاح چند طرح شاخص گردشگری، بازدید از موزهها و بناهای تاریخی، بررسی ظرفیتهای توسعهای استان در حوزه گردشگری و صنایع دستی و همچنین حضور در نشست شورای عالی گردشگری، امضای چند تفاهمنامه همکاری در دستور کار قرار دارد.
