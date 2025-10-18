اولویت خراسان جنوبی توسعه زیرساخت ها در عرصه اقتصادی و گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در دیدار با معاون اقتصادی وزیر کشور بیان کرد: خراسان جنوبی یکی از استانهای توانمند کشور است که با وجود شرایط اقلیمی خاص، توانسته در بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی جایگاه مطلوبی کسب کند.
وی با اشاره به جایگاه معدنی خراسان جنوبی افزود: این استان با بیش از ۵۲ نوع ماده معدنی شناساییشده، از قطبهای مهم معدنی کشور محسوب میشود و با فعالسازی معادن طلا، مس، سنگآهن و سنگهای تزئینی، بستر ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش معدن یکی از موتورهای محرک توسعه استان است، تصریح کرد: امروز در بسیاری از شهرستانها پروژههای استخراج و فرآوری مواد معدنی در حال اجراست و در تلاش هستیم با ایجاد صنایع پاییندستی، ارزشافزوده بیشتری برای استان ایجاد کنیم.
هاشمی در ادامه به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: محصولات شاخص استان همچون زعفران، زرشک، عناب و فرش دستباف هریس از برندهای ملی محسوب میشوند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت بالایی برای صادرات دارند.
وی افزود: با حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی، زنجیره تولید تا فرآوری و بستهبندی این محصولات در حال تکمیل است.
هاشمی درباره توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه اظهار داشت: مرز ماهیرود به عنوان دروازه اقتصادی شرق کشور، فرصتی بیبدیل برای افزایش صادرات، ترانزیت کالا و گسترش همکاریهای منطقهای است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: مسیر ترانزیتی خراسان جنوبی به افغانستان حدود ۴۰۰ کیلومتر کوتاهتر از مسیرهای مشابه است و همین مزیت باعث شده تا فعالان اقتصادی دو کشور برای استفاده از این مسیر استقبال گستردهای داشته باشند.
هاشمی از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه با حضور هیئتهای اقتصادی از افغانستان، چین و سایر کشورهای منطقه برگزار میشود و فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندیهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی خراسان جنوبی خواهد بود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان بیان کرد: تاکنون بیش از دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی و طبیعی در خراسان جنوبی شناسایی شده که از این تعداد بیش از هزار و ۵۰ اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر نیز در فهرست جهانی قرار دارد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: وجود آثار فرهنگی و تاریخی ارزشمند، اقلیم متنوع و طبیعت بکر، استان را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری کشور تبدیل کرده است.
وی گفت: توسعه زیرساختهای حملونقل، ارتقای خدمات اقامتی و گردشگری، و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی از اولویتهای اصلی دولت در استان است.
هاشمی بیان کرد: در همین راستا، کارگروههای تخصصی برای تسهیل صدور مجوزها، حمایت از کارآفرینان و رفع موانع تولید تشکیل شده است.
هاشمی با اشاره به نقش دانشگاهها و مراکز علمی استان گفت: حضور بیش از هشت هزار و۵۰۰ دانشجو در دانشگاههای خراسان جنوبی، ظرفیت ارزشمندی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر است.
وی با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از محورهای اساسی توسعه پایدار استان خواهد بود، گفت: دولت با همراهی بخش خصوصی و حمایت مردم شریف استان، در مسیر تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی حرکت میکند.
هاشمی افزود: امروز با همدلی، اعتماد و تلاش جمعی، آینده روشنی پیشروی خراسان جنوبی قرار دارد.
استاندار خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی استانی است با مردمی سختکوش، بافرهنگ و وفادار به ارزشهای انقلاب اسلامی و بیتردید با اتکا به این سرمایه اجتماعی و طبیعی، مسیر پیشرفت و تعالی استان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
نظر شما