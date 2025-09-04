به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری صبح پنجشنبه در دیدار با فعالان صنایعدستی و گردشگری قم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شاغلان صنایعدستی به دلیل غیرتماموقت بودن، از بیمه محروم مانده بودند که با توافقهای جدید، ۲ هزار نفر از این قشر تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
وی با تأکید بر اینکه توسعه صادرات راهکار اصلی رونق صنایعدستی است، افزود: تجربه رکود فرش ایران طی سالهای اخیر نتیجه بسته شدن مسیرهای صادراتی بوده و برای بازگشت به بازارهای جهانی باید بازاریابی هدفمند و تعامل گسترده در دستور کار قرار گیرد.
وزیر میراثفرهنگی قم را یکی از کانونهای مهم صنایعدستی کشور دانست و گفت: این استان ظرفیت بالایی برای جذب بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه دارد و میتواند سهم مؤثری در توسعه صادرات ایفا کند.
صالحیامیری با بیان اینکه صنایعدستی و گردشگری مکمل یکدیگرند، خاطرنشان کرد: بازگشت رونق گردشگری و افزایش سفرهای زیارتی از شهریورماه امسال فرصت مناسبی برای تقویت بازار صنایعدستی فراهم کرده است.
وی همچنین بر ضرورت حضور نمایندگان فعال استان قم در تشکلهای ملی صنایعدستی و گردشگری تأکید کرد و گفت: انتخابات جامعه کشوری صنایعدستی بهزودی برگزار خواهد شد و سیاست وزارتخانه توزیع متوازن قدرت تشکلها در سراسر کشور است.
وزیر میراثفرهنگی از برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنایعدستی و گردشگری قم در پاییز امسال خبر داد و تصریح کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندیهای استان در سطح ملی و جهانی و بستری برای بازاریابی و تعاملات تجاری خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تخصیص ۷۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به استان قم اظهار کرد: دولت چهاردهم با نگاه ویژه به این استان، حمایت از رونق گردشگری و صنایعدستی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
