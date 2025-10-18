به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش فرهنگ بیمه در بخش کشاورزی و بهمنظور حمایت از تولید، افزایش ضریب امنیت غذایی و کاهش ریسک فعالیتهای کشاورزی، تفاهمنامهای سهجانبه میان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، صندوق بیمه کشاورزی و اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به امضا رسید.
هدف از امضای این تفاهمنامه، گسترش پوشش بیمهای در میان تولیدکنندگان بخش کشاورزی، حمایت حداکثری از محصولات و زنجیره تولید، تأمین امنیت سرمایهگذاری فعالان این حوزه و ارتقای مدیریت ریسک عنوان شده است.
در قالب این همکاری، طرفین متعهد شدند با همافزایی ظرفیتهای خود، زمینه بهرهمندی کشاورزان از خدمات بیمهای کارآمد، افزایش پایداری تولید و جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی و نوسانات بازار را فراهم کنند.
به منظور اجرای مؤثر مفاد تفاهمنامه و نظارت بر حسن انجام آن، کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان سه نهاد تشکیل خواهد شد. این کارگروه وظیفه دارد برنامهریزی، هماهنگی و پیگیری مراحل اجرایی تفاهمنامه را بر عهده گرفته و گزارش عملکرد را به صورت منظم ارائه دهد.
امضای این تفاهمنامه گامی مهم در جهت توسعه بیمه کشاورزی، حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بهشمار میرود.
