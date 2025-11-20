به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی‌حسینی عصر پنجشنبه در نشست با کمیته اجرایی دستورالعمل طرح ملی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در چارچوب برنامه هفتم توسعه، آن را نماد تحول در ایجاد یک نظام سیستمی برای تضمین سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: از مهمترین اهداف این قانون می‌توان به تولید و عرضه محصولات دارای حد مجاز باقیمانده سموم و آلاینده‌ها، کاهش ضایعات کشاورزی، ارتقای سلامت غذایی جامعه، مدیریت مصرف نهاده‌ها و ساماندهی زنجیره تأمین اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و تحت نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط در استان یزد انجام خواهد شد.

در این نشست محمدمهدی شطرنجی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد نیز به تنوع محصولات زراعی و باغی اشاره کرد و افزود: لازم است شرایط احراز صلاحیت کارشناسان و رشته های مجاز مربوطه تعیین و تدوین گردد.

وی بیان کرد: براساس تعهدات ایجاد شده در (ماده ۸) برای سازمان نظام مهندسی و همچنین با توجه به اینکه برداشت و ثبت اطلاعات مکانی و توصیفی یک موضوع تخصصی است، نقش نظام مهندسی کشاورزی بعنوان متولی آموزش و ساماندهی کارشناسان باید محوری و پررنگ دیده شود.

وی گفت: به دلیل نقش پذیری محصولات صادراتی در طرح صدور شناسه محصول، برای محصولاتی همچون پسته، خرما و انگور در استان باید شرایط خاصی در نظر گرفته و بومی سازی شود.

محمد دشتی، رئیس کارگروه محیط زیست سازمان و دبیر کمیته اجرایی بند «خ» ماده ۷۱، در ادامه به تشریح جزئیات دستورالعمل اجرایی این طرح پرداخت و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، نظام یکپارچه رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی، شناسنامه‌دار کردن و برندسازی محصولات خام کشاورزی را راه‌اندازی کند.