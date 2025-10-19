  1. بین الملل
بمباران ۲۰ هدف در غزه از سوی جنگنده‌های اسرائیلی؛ خط‌ونشان کاتز

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با وجود اینکه قسام شاخه نظامی حماس هرگونه نقض آتش‌بس را تکذیب کرده است، اما چندین هدف را در غزه بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی این رژیم تاکنون بیست هدف را در مناطق رفح و دیرالبلح در غزه بمباران کرده است.

علی رغم تکذیب نقض آتش‌بس در جنوب غزه از سوی قسام، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ۲۰ نقطه در مناطق مختلف غزه حمله کردند.

همزمان دفتر نتانیاهو از قول وی اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور حملات علیه اهداف متعلق به مقاومت را صادر کرده است.

از سوی دیگر یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد: حماس امروز درسی سخت خواهد گرفت تا بداند که ارتش اسرائیل بر حمایت از نظامیانش و ممانعت از وارد شدن آسیب به آنها بسیار جدی است. ما دستوراتی به ارتش برای اقدام علیه اهداف نظامی حماس در غزه دادیم. حماس تاوان سنگینی برای هر تیراندازی و نقض آتش بس خواهد پرداخت و اگر پیام را نگیرد حملات تشدید خواهد شد.

