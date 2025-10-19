امانی: ۲۵۷ برنامه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی در زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غفار امانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال توجه ویژه‌ای به برنامه‌ها و فعالیت‌های هیئت‌های ورزشی استان مبذول خواهد شد و مجموعاً ۲۵۷ برنامه ورزشی پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۱۳۰ برنامه در شهرستان‌ها و ۱۲۷ برنامه توسط هیئت‌های ورزشی اجرا خواهد شد.

وی افزود: ۲۰ برنامه در زنجان، ۳۵ برنامه در ابهر، ۴۱ برنامه در خدابنده، ۲۵ برنامه در خرمدره، ۹ برنامه در طارم، ۱۴ برنامه در سلطانیه، ۱۳ برنامه در ایجرود و ۸ برنامه در ماه‌نشان اجرا می‌شود.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان زنجان در ادامه با اشاره به پروژه مقاوم‌سازی اماکن ورزشی استان اظهار داشت: یکی از اماکن ورزشی استان که با مشکلات ساختاری مواجه بود، تاکنون تا ۹۱ درصد مقاوم‌سازی شده و تکمیل سقف و دیوارچینی آن طی هشت ماه آینده انجام خواهد شد. اعتبار مورد نیاز این پروژه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است و امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات، پروژه هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در خصوص میزبانی مسابقات بسکتبال و استعدادهای برتر اظهار داشت: با میزبانی همزمان مسابقات بسکتبال و سنگ‌نوردی، بیش از ۳۲ تیم ورزشی از سراسر کشور در استان حضور یافتند و اسکان داده شدند. همچنین هتل‌ها و سالن‌های ورزشی مناسبی برای ورزشکاران و ناظران فراهم شده است.

عذرا واسعی افزود: هفتمین دوره مسابقات استعدادهای برتر در استان در حال برگزاری است که نشانه‌ای از توسعه و ارتقای ورزش بانوان در سطح استان محسوب می‌شود.