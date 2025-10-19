  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

افتتاح همزمان چهار زمین چمن مصنوعی روستایی در سقز

سقز_چهار زمین مینی‌فوتبال چمن مصنوعی در روستاهای مختلف سقز در سفر یک‌روزه استاندار کردستان به این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان ظهر یکشنبه در مراسم نمادین افتتاح این زمین‌ها در روستای گلتپه با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در روستاها گفت: وجود چنین فضاهای ورزشی به افزایش سلامت جسمی و روحی جوانان کمک کرده و در کنار آن به افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق روستایی می‌انجامد.

آرش زره تن لهونی افزود: دولت در تلاش است تا امکانات ورزشی را به‌طور متوازن در سراسر استان توزیع کند و این پروژه‌ها گامی مؤثر در این راستا محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز اعلام کرد: زمین ورزشی چمن مصنوعی روستای ایرانخواه چهل‌وسومین پروژه از این نوع در سال جاری بوده و تا پایان سال جاری، تعداد این زمین‌ها در سطح روستاهای استان به ۴۸ مورد خواهد رسید و این پروژه‌ها با اعتبارات ملی و در راستای تحقق عدالت فضایی در توزیع امکانات ورزشی، به بهره‌برداری رسیده‌اند.

