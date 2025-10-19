خسرویار: تیم دختران ووشو خراسان شمالی به هفتمین المپیاد اعزام شد

کوروش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم دختران خراسان شمالی در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور حضور خواهد داشت.

وی افزود: این رقابت‌ها روزهای ۲۷ و ۲۸ مهرماه در شهر شاهرود، استان سمنان برگزار می‌شود و تیم خراسان شمالی با سه ورزشکار شامل زهرا رحمیی از اسفراین، محیا افراسیابی از شیروان و حلما محبوب از شیروان در این دوره شرکت خواهد کرد و مربی تیم زهرا عسگری و سرپرست تیم فاطمه زالی مقدم هستند.

خسرویار ادامه داد: این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای کشف و معرفی استعدادهای برتر ووشو در خراسان شمالی است و ورزشکاران دختر استان با انگیزه و تلاش در این دوره حضور خواهند داشت.