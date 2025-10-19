به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین والی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود ۸۲ پروژه نیمهتمام ورزشی در سطح استان، گفت: حجم بالای هزینههای مورد نیاز برای تکمیل این طرحها، امکان تأمین منابع مالی به صورت جزئی را منتفی ساخته است.
وی افزود: طی سالهای گذشته اعتبارات قابل توجهی برای اجرای این پروژهها اختصاص یافته، اما به دلیل مشکلات مختلف فنی، اعتباری و اجرایی، برخی طرحها همچنان نیمهکاره باقی ماندهاند.
والی ادامه داد: در چهار تا پنج سال اخیر تلاشهای مستمری برای ساماندهی این پروژهها صورت گرفته و برنامهریزیهایی برای ادامه کار و تکمیل طرحها در صورت تخصیص اعتبارات لازم تدوین شده است.
رئیس گروه فنی و عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان مشکل اصلی در پیشبرد پروژههای عمرانی را تأخیر در تخصیص اعتبارات عنوان کرد و گفت: تا کنون هیچ مبلغی از بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ به این پروژهها تخصیص نیافته و این امر اجرای طرحها به ویژه در فصل زمستان را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
والی با اشاره به اینکه در سال گذشته نخستین اعتبارات مربوط به سال ۱۴۰۳ در اردیبهشت و آخرین تخصیص در شهریور ماه انجام شده، خاطرنشان کرد: این اعتبارات تنها بخشی از نیاز مالی پروژهها را پوشش داده و معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای مورد نیاز بوده است.
وی همچنین اعلام کرد: امسال برخلاف سالهای گذشته هیچ طرح جدیدی تعریف نشده و تمرکز اداره کل بر اتمام پروژههای نیمهتمام با اولویت پروژههایی است که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ از جمله سالنهای ورزشی در روستاهای رجعین، دیزجآباد و سهرورد شهرستان خدابنده هستند.
رئیس گروه فنی و عمرانی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان درباره وضعیت ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان اظهار داشت: این پروژه که در ابتدا توسط شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور اجرا میشد، به علت طولانی شدن زمان اجرا و بروز خساراتی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، در نهایت تکمیل آن به اداره کل ورزش و جوانان استان واگذار شد.
والی افزود: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان به عنوان تنها استادیوم استاندارد مورد تأیید فدراسیون فوتبال در شمال غرب کشور شناخته میشود و در صورت تأمین به موقع اعتبارات میتوانست در لیگ امسال به بهرهبرداری برسد.
وی با بیان اینکه مشکلات اعتباری، روند بهرهبرداری از این پروژه را با تأخیر مواجه کرده است، تأکید کرد: پیشبینی میشود ورزشگاه در سال آینده تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
