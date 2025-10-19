ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان با ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدیپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی در استان، از اولویتبندی تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان به عنوان یکی از پروژههای کلان خبر داد و گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق مولدسازی برای تکمیل این ورزشگاه در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: تامین اعتبار این پروژه به مرحله نهایی رسیده و پرونده آن برای تأیید به مراجع عالی کشوری ارسال شده است. پیشبینی میشود ظرف یک تا دو ماه آینده نتیجه نهایی اعلام و عملیات اجرایی آغاز شود.
محمدیپور با تأکید بر نقش کلیدی این ورزشگاه در توسعه ورزش حرفهای استان افزود: راهاندازی این ورزشگاه علاوه بر ایجاد ظرفیت میزبانی مسابقات سطح بالا، زمینه فعالیت تیمهای لیگ برتری یا دسته اولی را در استان فراهم میکند و در ارتقای سطح رفاه و امکانات فرهنگی-ورزشی نقش موثری خواهد داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین تکمیل استادیوم سه هزار نفری ابهر و سایر پروژههای نیمهتمام را از اولویتهای اداره کل برشمرد و گفت: در هفته تربیت بدنی پروژههای مهمی مانند چمن مصنوعی تشویر طارم، فاز اول مجموعه بعثت، چمن مصنوعی فوتبال تهم، زمین مصنوعی هاکی مجموعه انقلاب و اهدای میزهای تنیس به شهرستانها افتتاح خواهد شد.
محمدیپور با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزی و روستایی اظهار کرد: توسعه سالنهای ورزشی مدارس بر عهده اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس است، اما سالنهای موجود هیئتهای ورزشی نیز در اختیار مدارس قرار گرفته است. همچنین در روستاها با همکاری دهیاران و نمایندگان، چمن مصنوعی نصب شده و ۴۰ خانه ورزش روستایی در مناطق کمبرخوردار تجهیز شدهاند.
وی ادامه داد: رویکرد اداره کل ورزش و جوانان تخصصی و راهبردی است و هر برنامه یا میزبانی باید آورده واقعی برای استان و ورزشکاران داشته باشد، ضمن آنکه حضور تیمها و مربیان تیم ملی در این رویدادها لحاظ میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: اولویت اصلی استان بر رشتههای المپیکی و بازیهای آسیایی است و افزود: زنجان در ماههای آینده میزبان رقابتهای بینالمللی در رشتههای دوچرخهسواری، وشو و سنگنوردی خواهد بود.
محمدیپور در خصوص حمایت از ورزشکاران ملی و قهرمانان استان، افزود: ۴۰ ورزشکار مستعد جهت حضور در بازیهای آسیایی شناسایی شدهاند و برنامههای آنان از طریق هیئتها و فدراسیونهای مربوطه در حال پیگیری است. حمایتهای مادی، تأمین مکملهای ورزشی و اعزام به اردوهای تیم ملی از اقدامات اداره کل در این زمینه است.
وی افزود: در شش ماه گذشته بیش از ۷۰۰ ورزشکار استان به مسابقات کشوری اعزام شدهاند که موفق به کسب ۲۵ مدال شدهاند. همچنین تیم بدمینتون استان پس از سالها موفق به کسب مدال طلا شده و امید است نمایندهای از زنجان در المپیک آینده حضور داشته باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: سالن دوقلوی مجموعه بعثت به منظور ارتقای ورزشهای پایه و شناسایی استعدادها، به رشتههای کاراته و والیبال رده نونهالان اختصاص یافته است.
