به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU)، در نشست هم اندیشی نمایندگان زن اتحادیه بینالمجالس در سخنرانی با عنوان «همبستگی و الهامبخشی؛ حمایت از زنان در مسیر پیشرفت» بر نقش برجسته، تاریخی و تحولآفرین زنان در جامعه ایران و جهان تأکید کرد.
نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش زنان فرهیخته و آزاده در طول تاریخ گفت: از حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س)، تا پروین اعتصامی و زنان قهرمان دوران دفاع مقدس، همگی نمادهایی از ایمان، شجاعت، آگاهی و عدالتخواهی هستند که الهامبخش نسلهای امروزند.
وی الهامبخشترین زنان امروز را «زنان و دختران آزاده ایرانی» دانست که در جریان تجاوز ۱۲ روزه رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی به ایران، با اتحاد، عقلانیت و همبستگی بیسابقهای واکنش نشان دادند.
آزاد افزود: این ایستادگی پیامی روشن به کشورهایی بود که با شعار اعطای آزادی، در پی سوءاستفاده از زنان و بهره برداری از جنبشهای صلح آمیز آنها در راستای اهداف شوم و سیاسی خود هستند.
وی با تأکید بر اینکه هیچ جامعهای بدون مشارکت فعال زنان به شکوفایی واقعی نمیرسد، گفت: عدالت جنسیتی یک نبرد نیست، بلکه پیمانی انسانی برای ساختن آیندهای عادلانهتر است.
آزاد با اشاره به مسئولیت اجتماعی زنان موفق، افزود: هیچ زن موفقی نباید آخرین زن موفق در مسیر خود باشد. تعهد ما باید گشودن راه برای دیگران، و نه صرفاً موفقیت فردی باشد.
وی افزود: در ایران، ساختارهای مختلفی برای حمایت از حضور زنان در تصمیمگیریهای سیاسی، اجتماعی و علمی شکل گرفته است.
این نماینده مردم مجلس دوازدهم، ضمن تشریح اقدامات ایران در حمایت از زنان جوان در عرصههای سیاسی، مدیریتی و آموزشی، خواستار ایجاد فرصتهای برابر، ترویج گفتوگوی میاننسلی و تقویت نقش زنان در توسعه کشورها شد.
عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU)، همچنین تأکید کرد: پیشرفت واقعی در گرو همبستگی، خودباوری و اخلاقمداری است، همبستگی به ما میآموزد که هیچ زنی تنها نیست، خودباوری سقفی برای رؤیاها نمیشناسد و اخلاقمداری یعنی رهبری در چارچوب ارزشهای انسانی.
به گزارش خانهملت؛ هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمسالدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بینالمجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجتالاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمتالله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو حضور دارند.
