  1. سیاست
  2. مجلس
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

آزاد: هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت فعال زنان به شکوفایی واقعی نمی‌رسد

عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی گفت: هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت فعال زنان به شکوفایی واقعی نمی‌رسد، عدالت جنسیتی یک نبرد نیست، بلکه پیمانی انسانی برای ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، در نشست هم اندیشی نمایندگان زن اتحادیه بین‌المجالس در سخنرانی با عنوان «همبستگی و الهام‌بخشی؛ حمایت از زنان در مسیر پیشرفت» بر نقش برجسته، تاریخی و تحول‌آفرین زنان در جامعه ایران و جهان تأکید کرد.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش زنان فرهیخته و آزاده در طول تاریخ گفت: از حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س)، تا پروین اعتصامی و زنان قهرمان دوران دفاع مقدس، همگی نمادهایی از ایمان، شجاعت، آگاهی و عدالت‌خواهی هستند که الهام‌بخش نسل‌های امروزند.

وی الهام‌بخش‌ترین زنان امروز را «زنان و دختران آزاده ایرانی» دانست که در جریان تجاوز ۱۲ روزه رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی به ایران، با اتحاد، عقلانیت و همبستگی بی‌سابقه‌ای واکنش نشان دادند.

آزاد افزود: این ایستادگی پیامی روشن به کشورهایی بود که با شعار اعطای آزادی، در پی سوءاستفاده از زنان و بهره برداری از جنبش‌های صلح آمیز آنها در راستای اهداف شوم و سیاسی خود هستند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت فعال زنان به شکوفایی واقعی نمی‌رسد، گفت: عدالت جنسیتی یک نبرد نیست، بلکه پیمانی انسانی برای ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر است.

آزاد با اشاره به مسئولیت اجتماعی زنان موفق، افزود: هیچ زن موفقی نباید آخرین زن موفق در مسیر خود باشد. تعهد ما باید گشودن راه برای دیگران، و نه صرفاً موفقیت فردی باشد.

وی افزود: در ایران، ساختارهای مختلفی برای حمایت از حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و علمی شکل گرفته است.

این نماینده مردم مجلس دوازدهم، ضمن تشریح اقدامات ایران در حمایت از زنان جوان در عرصه‌های سیاسی، مدیریتی و آموزشی، خواستار ایجاد فرصت‌های برابر، ترویج گفت‌وگوی میان‌نسلی و تقویت نقش زنان در توسعه کشورها شد.

عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، همچنین تأکید کرد: پیشرفت واقعی در گرو همبستگی، خودباوری و اخلاق‌مداری است، همبستگی به ما می‌آموزد که هیچ زنی تنها نیست، خودباوری سقفی برای رؤیاها نمی‌شناسد و اخلاق‌مداری یعنی رهبری در چارچوب ارزش‌های انسانی.

به گزارش خانه‌ملت؛ هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجارهای انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو حضور دارند.

کد خبر 6627597
حسین کشتکار

